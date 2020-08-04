В Туркестанской области при таможенном досмотре изъяты кислородные концентраторы

Туркестан. 3 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области во время таможенного контроля изъяли 7 кислородных концентраторов, направленных из России в Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

1 августа 2020 года департаментом экономических расследований по Туркестанской области КФМ МФ РК при взаимодействии с сотрудниками таможенной и пограничной службы на таможенных постах "Атамекен" и "Казыгурт" при проведении таможенного контроля из двух грузовых автомашин марки Volvo и MAN, направлявшихся из Российской Федерации в Республику Узбекистан были выявлены не указанные в товаросопроводительных документах кислородные концентраторы марки "Respiro", "DEDAKJ", Medical oxygen concentrator "AERTI", "Armed" 7F-3L", "Oxygen concеntrator" и "Plusmed-KN01" в количестве 7 штук", - сообщили в Комитете финансового мониторинга МФРК.

Данное оборудование активно применяется при лечении больных пневмонией и коронавирусной инфекцией.

В ведомстве рассказали, что указанный факт зарегистрирован в Книге учета информации департамента и в порядке статьи 181 УПК РК (Заявление, сообщение об уголовном правонарушении) направлен в департамент госдоходов по Туркестанской области для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности.

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