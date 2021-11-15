В Туркестанской области вандалы разгромили площадку за 15 млн тенге

АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Сегодня стартовал прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Об условиях участия в программе рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, жилье в рамках программы выдается только на 5 лет, получить его может уже работающая молодежь до 29 лет. За это время рекомендуется накопить на покупку собственного жилья или на первоначальный взнос. Ежемесячная арендная плата за жилье составит 9-10 тыс.тенге.

Заявку могут подать в том числе семейные пары с детьми. При этом потребуется постоянная регистрация в городе Алматы не менее двух последних лет. Также у кандидатов должно отсутствовать жилье на территории РК последние 2 года. Их ежемесячная зарплата в последние 6 месяцев работы должна быть свыше 40 МРП - 116 тыс. 680 тенге", - отметил Амиров.

Как пояснил спикер, требований по профессиям к кандидатам на участие в программе нет, это могут быть не только бюджетники и госслужащие.

В первую очередь заявителям нужно получить ключ ЭЦП, необходимые справки должны быть актуальны на момент подачи заявки. Список документов можно найти на сайте https://almaty-jastary.info. Там же будет осуществляться прием заявок. Отбор среди подавших документы будет проводится по балльной системе. Прием завершится в 23.59 20 ноября текущего года. Весь процесс автоматизирован и происходит исключительно на сайте, поэтому не стоит верить посторонним лицам, предлагающим помощь", - сообщил представитель Управления жилищной политики.

Программа "Арендное жилья без права выкупа для работающей молодежи" была инициирована Первым Президентом РК и утверждена еще в 2019 году, тогда 1050 молодых людей получили арендные квадратные метры. В 2020 году заселили еще 350 человек, до конца года акимат предоставит в аренду 1050 однокомнатных квартир в новых жилых комплексах "Алма Сити-5" Наурызбайского района и "Мадениет" Алатауского района.

Как напомнил Амиров, в городе также реализуется жилищная программа "Алматы жастары", благодаря которой можно приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке под выгодные 5%, с 10-процентным первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита - 18 млн тенге. Срок кредитования - от 6 месяцев до 25 лет.

Участвовать в программе могут молодые люди до 35 лет, занятые в востребованных профессиях: медицинские работники, учителя, преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты, писатели, работники в сфере социальной защиты населения и правоохранительных органов. Подать заявку можно на сайте https://almaty-jastary.info

Эта программа инициирована акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. В этом году благодаря "Алматы жастары" через Отбасы банк одобрено 900 квартир. До конца года планируем довести эту цифру до тысячи", - сообщил он.

Программа будет продолжена в 2022 году.