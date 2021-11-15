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В Туркестанской области вандалы разгромили площадку за 15 млн тенге

14.11.2021, 16:01 114346
В Туркестанской области вандалы разгромили площадку за 15 млн тенге
Фото: скриншот
ТУРКЕСТАН. 14 НОЯБРЯ - В Туркестанской области ищут вандалов, разрушивших смотровую площадку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Хулиганы разнесли мраморную плитку, а также сломали скамейки. На нарушителей в полицию пожаловались сотрудники акимата, говорится в сюжете телеканала "Хабар 24".
 
По предварительным оценкам, ущерб составил 600 тысяч тенге. Местные власти уже приступили к восстановительным работам. 
 
В прошлом году из бюджета на эту площадку потратили почти 15 млн тенге. Сделали ее в Толебийском районе на въезде в Алатауский сельский округ. 
 
Туристы приезжали туда, чтобы полюбоваться природой. На высоком холме, примерно в пяти километрах от предгорий, был установлен бинокль, который позволял разглядеть местные пейзажи до мельчайших деталей.
 
Планировалось, что смотровая площадка станет излюбленным местом для туристов, молодоженов и выпускников.


 

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Группа людей пожаловалась на голые скульптуры в музее имени Кастеева

15.11.2021, 16:58 4294
Группа людей пожаловалась на голые скульптуры в музее имени Кастеева
Фото: Facebook/Dauren Dosmagambetov
АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Голые скульптуры возмутили посетителей музея имени Кастеева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил казахстанский скульптор Даурен Досмагамбетов, в музее открылась выставка союза художников РК, посвященная 30-летию независимости. 
 

При формировании выставки произошел небольшой смешной инцидент. Группа пожилых и полных экстремистов в медицинских масках устроила скандальчик", - написал на своей странице в Facebook Даурен Досмагамбетов.

 
По его словам, они возмущались "почему в музее, где дети ходят, стоят голые скульптуры".
 
Как сообщил Досмагамбетов, организаторы выставки, кураторы, искусствоведы, представители союза художников и администрации музея извинились и задвинули "проблемные" скульптуры за ширму.
 
Сам скульптор считает, что это объекты искусства и был не доволен произошедшим.
 

Богатейший музей Средней Азии с ценнейшей коллекцией и члены СХ РК прогнулись перед стайкой... средневековых мракобесов, псевдоморалистов", - отметил он.


Может надо на музеях писать предупреждения, как на пачках сигарет: "Осторожно, вы можете стать культурным человеком!", отмечает Досмагамбетов.
 

В Алматы стартовал прием документов на получение арендного жилья для работающей молодежи

15.11.2021, 16:33 17011
АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Сегодня стартовал прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Об условиях участия в программе рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, жилье в рамках программы выдается только на 5 лет, получить его может уже работающая молодежь до 29 лет. За это время рекомендуется накопить на покупку собственного жилья или на первоначальный взнос. Ежемесячная арендная плата за жилье составит 9-10 тыс.тенге.
 

Заявку могут подать в том числе семейные пары с детьми. При этом потребуется постоянная регистрация в городе Алматы не менее двух последних лет. Также у кандидатов должно отсутствовать жилье на территории РК последние 2 года. Их ежемесячная зарплата в последние 6 месяцев работы должна быть свыше 40 МРП - 116 тыс. 680 тенге", - отметил Амиров.

 
Как пояснил спикер, требований по профессиям к кандидатам на участие в программе нет, это могут быть не только бюджетники и госслужащие. 
 

В первую очередь заявителям нужно получить ключ ЭЦП, необходимые справки должны быть актуальны на момент подачи заявки. Список документов можно найти на сайте https://almaty-jastary.info. Там же будет осуществляться прием заявок. Отбор среди подавших документы будет проводится по балльной системе. Прием завершится в 23.59 20 ноября текущего года. Весь процесс автоматизирован и происходит исключительно на сайте, поэтому не стоит верить посторонним лицам, предлагающим помощь", - сообщил представитель Управления жилищной политики.

 
Программа "Арендное жилья без права выкупа для работающей молодежи" была инициирована Первым Президентом РК и утверждена еще в 2019 году, тогда 1050 молодых людей получили арендные квадратные метры. В 2020 году заселили еще 350 человек, до конца года акимат предоставит в аренду 1050 однокомнатных квартир в новых жилых комплексах "Алма Сити-5" Наурызбайского района и "Мадениет" Алатауского района.
 
Как напомнил Амиров, в городе также реализуется жилищная программа "Алматы жастары", благодаря которой можно приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке под выгодные 5%, с 10-процентным первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита - 18 млн тенге. Срок кредитования - от 6 месяцев до 25 лет.
 
Участвовать в программе могут молодые люди до 35 лет, занятые в востребованных профессиях: медицинские работники, учителя, преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты, писатели, работники в сфере социальной защиты населения и правоохранительных органов. Подать заявку можно на сайте https://almaty-jastary.info 
 

Эта программа инициирована акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. В этом году благодаря "Алматы жастары" через Отбасы банк одобрено 900 квартир. До конца года планируем довести эту цифру до тысячи", - сообщил он.

 
Программа будет продолжена в 2022 году.
 
 
Также напомним, что в Алматы реализуется несколько жилищных программ - "Шанырак", "Бакытты отбасы", "Алматы жастары", "Кредитное жилье".
 

Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты

15.11.2021, 15:57 9532
Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поздравляю с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов! Тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста. Перед финансовой системой страны стоит задача содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан", - написал на своей странице в twitter глава Казахстана.


 

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