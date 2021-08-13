В управлении культуры Шымкента сделали заявление касательно информации о задержании сотрудников ведомства

ШЫМКЕНТ. 12 АВГУСТА - Управление культуры Шымкента сделало заявление касательно информации о задержании за попытку дачи взятки сотрудников ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поводу новостей в социальных сетях и СМИ касаемо управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент сообщаем следующее. Должностные лица (руководитель, заместители руководителя), а также другие госслужащие управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента находятся на своем рабочем месте. Кроме трех специалистов, находящихся в трудовом отпуске", - говорится в сообщении ведомства в Instagram .

Отмечается, что официальное письмо со стороны правоохранительных органов в управление не поступало.





Дополнено. В управлении культуры Шымкента агентству Kazakhstan Today пояснили, что определение "должностные лица" подразумевает первого руководителя и его заместителей. На сегодняшний день и руководитель ведомства, и оба его заместителя находятся на работе и правоохранительными органами не задерживались.





В свою очередь, в Агентстве по противодействую коррупции данное заявление не комментируют, а также не называют конкретных имен задержанных лиц.





Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой по городу Шымкенту совместно с Агентством по противодействию коррупции изобличены должностные лица управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента . Они подозреваются в покушении на дачу взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере - в сумме 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств. Указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По делу проводится расследование.

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