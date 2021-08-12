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Чиновники управления культуры Шымкента пытались дать взятку в размере 80 млн тенге за прекращение уголовного дела

11.08.2021 5968
ШЫМКЕНТ. 11 АВГУСТА - Должностных лиц управления культуры Шымкента подозревают в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту совместно с Агентством по противодействию коррупции изобличены должностные лица управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента. Они подозреваются в покушении на дачу взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере - в сумме 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств. Указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По делу проводится расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Ранее сообщалось, что в Шымкенте за взятки осудили 8 чиновников. Всех задержали с поличным при получении денег.
 

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