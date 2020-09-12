В Шымкенте 8 госслужащих осуждены за коррупцию

В Шымкенте за взятки осудили 8 чиновников. Всех задержали с поличным при получении денег, сообщает "Хабар 24".
По словам сотрудников антикоррупционного ведомства, к 6 годам лишения свободы приговорили государственного санитарного инспектора. В период действия режима чрезвычайного положения он на системной основе получал взятки от предпринимателей за беспрепятственную торговлю продуктами питания на рынке.
В коррупции также уличили начальника отдела предпринимательства по Аль-Фарабийскому району и заместителя руководителя управления культуры. В целом в этом году восстановлены права 20 субъектов бизнеса.
Мы видим, как чиновники вмешиваются в деятельность предпринимателей. Путем незаконных требований различного рода вознаграждений за непринятие мер или за общее покровительство. Мы пресекли деятельность 8 должностных лиц, которые незаконно вмешивались в предпринимательскую деятельность наших бизнесменов", - сообщил руководитель департамента по противодействию коррупции Шымкента Асхат Жумагали.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства