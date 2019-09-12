Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Управлении образования прокомментировали падение ученика из окна школы в Алматы, передает Kazakhstan Today.

После урока казахского языка учитель не посчитал по головам учеников первого класса. Один из них спрятался под партой. Когда она передала их классному руководителю, та не досчиталась одного ученика", - рассказала руководитель управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова.

Когда учитель вернулся в класс, ребенок уже выпал из окна. Директор объявил строгий выговор классной руководительнице и учителю казахского языка, сообщает inAlmaty.kz

"Сегодня я объявила выговор директору школы. Обеспечение безопасности детей, особенно с 1 по 4 классы, во время пребывания в школе является главной обязанностью всех педагогов. Профилактические работы по безопасности ведутся на постоянной основе, есть мой приказ, с которым каждый педагог ознакомился под роспись", - добавила Гульнар Ходжабергенова.

Сотрудники управления полиции Жетысуского района расследует происшествие, разбираются в обстоятельствах дела, с последующим принятием мер в соответствии с законодательством.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства