В управлении образования прокомментировали падение ученика из окна школы в Алматы

После урока казахского языка учитель не посчитал по головам учеников первого класса. Один из них спрятался под партой. Когда она передала их классному руководителю, та не досчиталась одного ученика", - рассказала руководитель управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова.
Когда учитель вернулся в класс, ребенок уже выпал из окна. Директор объявил строгий выговор классной руководительнице и учителю казахского языка, сообщает inAlmaty.kz.
"Сегодня я объявила выговор директору школы. Обеспечение безопасности детей, особенно с 1 по 4 классы, во время пребывания в школе является главной обязанностью всех педагогов. Профилактические работы по безопасности ведутся на постоянной основе, есть мой приказ, с которым каждый педагог ознакомился под роспись", - добавила Гульнар Ходжабергенова.
Сотрудники управления полиции Жетысуского района расследует происшествие, разбираются в обстоятельствах дела, с последующим принятием мер в соответствии с законодательством.
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