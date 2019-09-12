Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы первоклассник выпал из окна школы на втором этаже, передает Kazakhstan Today.

По информации управления общественного здоровья Алматы, 10 сентября ребенок выпал из окна второго этажа школы №80. Первоклассника экстренно госпитализировали.

Ребенок осмотрен мультидисциплинарной бригадой. Выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки, ушиб органов грудной клетки, тупая травма брюшной полости, закрытый поднадкостничный перелом нижней трети лучевой кости с обеих сторон без смещения", - уточнили в управлении.

По информации ведомства, в настоящее время ребенок переведен из реанимации в отделение травматологии. Его состояние оценивается как стабильное.

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