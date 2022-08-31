В Уральске проводят антитеррористические учения

ТАЛДЫКОРГАН. 30 АВГУСТА - Ко Дню Конституции около 2 тысяч сельчан Жетысуской области получили доступ к газу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители сел Оркусак Ескельдинского района и пригородных Талдыкоргана - села Пригородное и жилого массива "3-е отделение" получили доступ к газу, информировали в пресс-службе городского акимата.

Сельчан поздравил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев.

Строительство подводящего газопровода было завершено в декабре прошлого года, однако не была решена проблема с определением эксплуатирующей компании. Также имелись недочеты при строительстве, которые подрядная организация на данном этапе устранила.

Сегодня около 2 тысяч сельчан получили доступ к газу... На сегодня уровень газификации области составляет 10%, это 19 населенных пунктов из 192. В этом году планируем подключить 19 населенных пунктов, а в следующем году - 20, разрабатывается ПСД еще 26 населенных пунктов", - рассказал аким области.

По словам Исабаева, по плану к 2024 году уровень газификации должен составить 41%, к 2025 - 53%, включая Кербулакский, Коксуский, Каратальский, Ескельдинский районы, города Талдыкорган, Текели. Затем со следующего года за счет средств республиканского бюджета начнется работа по газификации Алакольского, Аксуского, Сарканского, Панфиловского районов. В ближайшие 6-7 лет планируется полностью газифицировать регион.

На этом газификация Ескельдинского района не завершается. На сегодня к газу подключено 1218 абонентов из 3177 в селе Карабулак. Ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей сел Бактыбай, Алдабергенов, Екпенды, до конца года перечисленные населенные пункты также планируется подключить к газу. Кроме того, ведется строительство газораспределительных сетей в селах М. Байсова, Кокжазык, Теректы, Каратальское. Разрабатывается ПСД для 7 сел: Шымыр, Жетысу, Жастар, Жаналык, Абай, Отенай, Ешкиольмес, говорится в сообщении акимата.

К газу подключили и 2 населенных пункта близ Талдыкоргана - село Пригородное с населением около 300 человек и жилой массив "3-е отделение", где проживает 1150 человек.

В целом свыше 54 тысяч абонентов Талдыкоргана получили доступ к природному газу, из них более 30 тысяч пользуются экологичным топливом.

Отмечается, что проработан вопрос цены на подключение, которая без учета стоимости газового котла в среднем составляет 130-150 тысяч тенге при монтаже газопровода протяженностью до 30 метров, в эту стоимость входит проект и установка датчика утечки газа. Для социально уязвимых слоев населения имеется возможность разделить оплату за подключение на 10 месяцев. Для удобства населения имеется свыше 10 компаний, занимающихся подключением к газу.