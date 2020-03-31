В Уральске расследуют утечку данных больной коронавирусом

Уральск. 30 марта. Kazakhstan Today - Полицией Западно-Казахстанской области ведет досудебное расследование по факту разглашения личных данных жительницы города Уральск, у которой подтвердился коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно женщина приехала из Атырау, где находилась в командировке. 28 марта она, почувствовав характерные симптомы, обратилась за медпомощью. Женщина находилась в провизорном госпитале, размещенном в бывшем санатории "Кумыска", сообщает Polisia.kz .

После подтверждения диагноза ее перевели в инфекционную больницу города Уральска.

"В социальных сетях, а также посредством рассылки мессенджера WhatsApp была распространена информация о данном факте, где были указаны персональные данные пациентки, в том числе и адрес проживания. Эти незаконные действия являются уголовным правонарушением и подпадает под действие части 5 статьи 147 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите), за которое предусмотрено наказание лишение свободы на срок до 7 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, досудебное расследование ведет УП города Уральска", - рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.





Кроме того, два уголовных дела за распространение фейков о COVID-19 завели в Акмолинской области.

Первый случай зарегистрирован в городе Степногорске 28 марта. Сотрудниками управления полиции при мониторинге социальных сетей и мессенджеров, в одной из групп WhatsApp был выявлен факт распространения сообщения, содержащего недостоверную информацию о введении в городе комендантского часа и запрете выходить на улицу, иначе гражданам грозит штраф в размере 20 МРП. Также автор ложного сообщения утверждает, что на территории городов Акколь, Степногорск и поселка Шортанды будут выставлены блокпосты. Для пресечения распространения провокационной и не соответствующей действительности информации сотрудниками полиции был незамедлительно проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате принятых мер в тот же день установлена подозреваемая. Как удалось установить, 28 марта 29-летняя жительница города Степногорска, распространила вышеуказанную информацию в одной из групп мессенджера WhatsApp, таким образом, ввела в заблуждение 18 100 пользователей данной группы.

Второй факт выявлен 29 марта сотрудниками отдела полиции Жаксынского района. Подозреваемой оказалась 23-летняя жительница поселка Жаксы, которая распространила в группе WhatsApp ложную информацию о выявлении лица, заболевшего коронавирусной инфекцией в городе Атбасаре.

В настоящее время по обоим фактам проводятся досудебные расследования по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).





В настоящее время в Акмолинской области подтверждено 6 случаев заражения COVID-19.

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