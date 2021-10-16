В Уральске виновник смертельного ДТП явился с повинной в полицию

УРАЛЬСК. 15 ОКТЯБРЯ - В Уральске предполагаемый виновник смертельного ДТП явился с повинной в полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 октября житель Уральска Данияр Абубакиров пришел в полицию с признанием того факта, что он вел "Мерседес", столкнувшийся с "Ладой-Приорой" 9 октября. В результате этой аварии погибли двое: 21-летняя пассажирка и 35-летний водитель "Лады", пишет "Уральская неделя"

По данным издания, первоначально о том, что он был водителем "Мерседеса" в момент аварии, заявил 22-летний Адил Айткалиев. Источники сообщают, что они друзья с Абубакировым. После допроса Айткалиев отказался от своего заявления. На следующий день в полицию пришел Данияр Абубакиров и сообщил, что "Мерседес" в момент столкновения с "Ладой" вел он, и дал показания.

Известно, что полиция располагает видеозаписью данного ДТП, на которой отчетливо видно человека, находившегося за рулем "Мерседеса".

На распространившейся в социальных сетях видеозаписи момента столкновения "Лады-Приоры" и "Мерседеса" видно, что водитель последнего автомобиля ехал по выделенной для автобусов полосе с превышением скорости.

Пользователи социальных сетей делились видеозаписями, свидетельствующими о неоднократном нарушении водителем данного "Мерседеса" правил дорожного движения.

В департаменте полиции ЗКО комментариев не дали, сказав, что идет следствие.

У "Мерседеса" на российской регистрации два водителя. На их счету около 10 нарушений по четырем разным статьям КоАП, в том числе и совершение ДТП", - сообщил на брифинге 11 октября начальник УМПС Мирхат Аженов.

Подозреваемого в 2019 году привлекали к ответственности за ДТП, в результате которого он нанес ущерб владельцам семи автомобилей. Он был лишен права управления транспортными средствами.



