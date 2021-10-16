В Уральске виновник смертельного ДТП явился с повинной в полицию

УРАЛЬСК. 15 ОКТЯБРЯ - В Уральске предполагаемый виновник смертельного ДТП явился с повинной в полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 октября житель Уральска Данияр Абубакиров пришел в полицию с признанием того факта, что он вел "Мерседес", столкнувшийся с "Ладой-Приорой" 9 октября. В результате этой аварии погибли двое: 21-летняя пассажирка и 35-летний водитель "Лады", пишет "Уральская неделя"
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По данным издания, первоначально о том, что он был водителем "Мерседеса" в момент аварии, заявил 22-летний Адил Айткалиев. Источники сообщают, что они друзья с Абубакировым. После допроса Айткалиев отказался от своего заявления. На следующий день в полицию пришел Данияр Абубакиров и сообщил, что "Мерседес" в момент столкновения с "Ладой" вел он, и дал показания.
Известно, что полиция располагает видеозаписью данного ДТП, на которой отчетливо видно человека, находившегося за рулем "Мерседеса".
На распространившейся в социальных сетях видеозаписи момента столкновения "Лады-Приоры" и "Мерседеса" видно, что водитель последнего автомобиля ехал по выделенной для автобусов полосе с превышением скорости.
Пользователи социальных сетей делились видеозаписями, свидетельствующими о неоднократном нарушении водителем данного "Мерседеса" правил дорожного движения.
В департаменте полиции ЗКО комментариев не дали, сказав, что идет следствие.
У "Мерседеса" на российской регистрации два водителя. На их счету около 10 нарушений по четырем разным статьям КоАП, в том числе и совершение ДТП", - сообщил на брифинге 11 октября начальник УМПС Мирхат Аженов.
Подозреваемого в 2019 году привлекали к ответственности за ДТП, в результате которого он нанес ущерб владельцам семи автомобилей. Он был лишен права управления транспортными средствами.
Воспитатель детского сада заперла ребенка в подвале
16.10.2021, 13:15 10477
ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ"
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Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева.
По информации телеканала, воспитателя уволили.
На железнодорожных станциях в СКО разрешили посадку и высадку пассажиров
16.10.2021, 12:32 16147
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекцииразрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадкаи высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
1) 47/48 "Атырау-Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
2) 57/58 "Уральск - Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
3) 327/328 "Костанай-Караганды" по станции Жана-Есиль, Первая целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов
16.10.2021, 12:16 19252
КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".
На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.
По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".
В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.