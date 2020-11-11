В Усть-Каменогорске мать оставила детей полицейским, чтобы их отдали в детдом

Усть-Каменогорск. 10 ноября. Kazakhstan Today - Капитан полиции Куралай Енсебаева и рядовой Куаныш Токтар патрулировали проспект Назарбаева. В поле зрения полицейских попали две женщины, с которыми находились малолетние дети. От взрослых исходил сильный запах алкоголя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , сотрудники полиции решили сопроводить их, чтобы проверить жилищные условия, но одна из женщин отказалась и стала называть разные адреса. Потом и вовсе оставила детей сотрудникам полиции, чтобы они сдали их в детдом, но пообещала позже забрать обратно.

В итоге трехлетнего малыша направили в Дом малютки, 7-летнюю девочку - в Центр адаптации несовершеннолетних.

Как оказалось, женщина ведет аморальный образ жизни, дети находились в опасных для жизни условиях и могли получить психологическую травму.

Сотрудники ювенальной полиции будут инициировать вопрос о лишении родительских прав.

Это не первый подобный случай в городе. В начале октября другая жительница Усть-Каменогорска просила полицейских оформить ее детей в детдом.

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