В Усть-Каменогорске полицейские нашли мать двоих детей, обнаруженных на улице без одежды

Полицейским удалось отыскать то садоводческое общество, где проживали найденные дети, и поговорить с их матерью, сообщает "Первый канал "Евразия".
Выяснилось, что полицейские знали, что в домах садоводческого общества живет семья с детьми. Летом их посещала инспектор. Тогда условия проживания были лучше, чем сейчас.
Со слов Елены, матери 9-летнего Данила и его полуторагодовалой сестры, детей никто не бьет и сигареты о них не тушили. Мать заявила, что на улицу детей выгнала соседка, которую она просила приютить их на время.
Женщина не отрицает, что была в состоянии алкогольного опьянения. О том, что дети находятся в больнице, они с сожителем узнали, когда протрезвели.
Разговаривая с полицейскими, женщина согласилась отдать детей в детский дом, несмотря на то, что ее 9-летний сын является инвалидом, его пособие - единственный источник дохода семьи.
Данная семья поставлена на учет по категории "родители, не исполняющие обязанности по воспитанию детей", а также за то, что она оставила детей в опасности, возбуждено уголовное дело", - рассказала Айгерим Бейсембаева, старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы.
Полицейские также рассказали, что факт жестокого обращения с детьми, в том числе тушения сигарет, не подтвердился, однако условия, в которых жили малолетние дети, просто ужасные, поэтому стражи порядки уже начали собирать документы на лишение Елены родительских прав.
Как сообщалось ранее, в Усть-Каменогорске нашли двух детей на улице без одежды.
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