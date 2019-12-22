В Усть-Каменогорске двух детей нашли на улице без одежды, со следами от затушенных сигарет

Усть-Каменогорск. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске 9-летнего мальчика и его 1,5-годовалую сестру госпитализировали со следами ожогов на теле, голодных и замерзших. Дети зимой оказались одни на улице, без одежды, передает Kazakhstan Today.

Детей в Центр матери и ребенка привезли врачи скорой помощи. Медиков вызвали горожане, которые заметили детей без одежды вблизи дач, сообщает "Первый канал "Евразия"

Скорая помощь привезла их к нам, они были очень грязные. Они были очень голодные. Маленькая девочка была с переохлаждением. Первое, что спросил старший ребенок: у вас есть хлеб? Он кушал без конца, в рот все толкал, то же самое маленькая", - рассказала директор по лечебной работе Центра Милана Халитова.

На телах детей медики обнаружили следы от затушенных сигарет. После оказания первой помощи и обеда старший Даниил смог ответить на вопросы медиков.

Мама часто пьет? - Часто, часто. - А вас обижает с сестренкой? - Ваня. - А Ваня, это кто? - Муж. - Это ваш папа, или он не папа? - Он нам не папа. - К маме хотите или нет? - Нет. Я не хочу с ней жить. Я хочу в детский дом".

Оказалось, Даниил уже был в детском доме. Несколько лет назад с мальчика сняли инвалидность и отменили пособие. После этого мать от него отказалась. А когда в детском доме из-за диагноза "детский церебральный паралич" вновь оформили Даниилу инвалидность, мать его забрала. На этот раз врачи однозначно заявили, что детей матери не вернут.

Мы намерены взять на контроль ситуацию по этим детям и добиваться лишения родительских прав и передачи детей в специализированный Дом ребенка, однозначно", - сказала председатель экспертной группы Совета общественности по здравоохранению области Татьяна Чернышева.

Сейчас данные детей устанавливают полицейские, они разыскивают их мать и ее сожителя. Врачи однозначно заявили, что, если даже женщина придет в больницу, к детям, ее не пустят.

Специалистам пришлось приложить немало усилий, чтобы малышка перестала пугаться взрослых.

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