В Усть-Каменогорске за тридцать часов осадков образовался метровый слой снега

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости. День является нерабочим.





В этот день - 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с государственным праздником.





16 декабря 1991 года - великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность - чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине - пример для сегодняшнего и будущих поколений", - сказано в поздравлении.





Он подчеркнул, что независимость - это высочайшее достояние и все казахстанцы "обязаны беречь ее как зеницу ока". Священным долгом является защита суверенитета и территориальной целостности страны.





Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости", - сказал глава государства.





Президент обратил внимание, что нынешний год стал переломным для государства. Казахстан столкнулся с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолевает все испытания.





Запустив масштабные политические и экономические реформы, страна вступила в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого казахстанца, сказал Токаев.





Дальнейшее успешное развитие нашего государства - главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом - Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" - заключил президент.





Напомним, с этого года День Независимости будет праздноваться только один день - 16 декабря.



