В ВКО продавали игрушки с содержанием опасных веществ

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области на полках магазинов выявили игрушки, содержащие опасные вещества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной филиалом Национального центра экспертизы по ВКО, 23,6% проб продукции (808 проб) признаны несоответствующими требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), сообщает Аrnapress.kz.
По итогам лабораторных исследований детских игрушек в семи пробах выявлено нарушение маркировки и превышение содержания опасных веществ фенола и формальдегида в полтора-два раза, что может повлечь риск отравления детей", - сообщает издание.
В списке опасных игрушек оказались: "Машина 95 в пакете" (Китай); "Машина гоночная BTG-029" производства Узбекистан, OOO Baby toys garden; "Посуда кукольная" производителя ООО Polimer Plastic, Узбекистан - три пробы; игрушка детская - по идентификационным признакам "Набор посуды", страна производства - Узбекистан, наименование производителя не указано.
Также была выявлена в продаже игрушка с истекшим сроком годности - кукла Donqshenq toys, производства Китай, производитель не указан.
Еще две игрушки китайского производства - погремушка и кукла - не соответствуют по физическим факторам: имеются острые края - зазубрины, заусеницы, которые могут травмировать детей при игре.
Основная доля несоответствующей продукции - 59,3% (479 проб) - импортная, которая ввозится из стран дальнего зарубежья, а также из государств-членов ЕАЭС (31,6%, или 255 проб). Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 9,1% (74 пробы).
Несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю, в основном это несоответствия по маркировке продукции (не указаны условия хранения, наименование и адрес производителя, наименование продукции, дата выработки, срок годности, масса продукции, отсутствие информации о пищевой и энергетической ценности, информации на государственном языке и единого знака обращения на рынке государств-членов ТС (ЕАС), отсутствие знака Мебиуса, символа о предназначении для контакта с пищевой продукцией и другие нарушения) - 93,3% или 754 проб", - сообщили в пресс-службе ДСЭК.
В отношении реализаторов, поставщиков, импортеров и производителей проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, по итогам которых выдано 223 предписания, наложены штрафы на сумму 2 377 355 тенге, исключено из оборота 166,21 килограмма небезопасной продукции (товаров).