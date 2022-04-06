В Вооруженных силах Казахстана продолжается контрольная проверка войск

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Вооруженных силах Казахстана по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается контрольная проверка войск. В рамках контрольной проверки подразделения Вооруженных сил совершают марш на боевой технике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
После поднятия по учебной тревоге соединения и воинские части казахстанской армии выведены из пунктов постоянной дислокации и на боевой технике совершают марш на учебные полигоны, где им предстоит выполнить учебно-боевые задачи", - сообщает пресс-служба Минобороны.
Передвижение военной техники осуществляется по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям. Ряд воинских частей к местам назначения перемещается на железнодорожном транспорте с использованием платформ подвижного состава.
Такая форма контрольной проверки войск позволяет всесторонне оценить боеготовность воинских частей, их способность к переброске на большие расстояния, готовность техники и вооружения, обученность личного состава, а также умения командиров руководить подразделениями в ходе боевых действий", - подчеркнули в военном ведомстве.
Передвижение военной техники Вооруженных сил Республики Казахстан в рамках контрольной проверки.
Передвижение техники Вооруженных сил в Кызылординском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
Передвижение техники Вооруженных сил в Гвардейском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
Передвижение техники Вооруженных сил в Таразском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
Передвижение техники Вооруженных сил в Актауском гарнизоне в рамках контрольной проверки.