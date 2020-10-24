В воскресенье в Нур-Султане приостановят движение общественного транспорта

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В воскресенье, 25 октября, движение общественного транспорта в столице будет приостановлено, передает Kazakhstan Today.

В этот день в автобусах и автопарках будут проводиться дезинфекционные работы, сообщили в ТОО "City Transportation Systems". В понедельник, 26 октября, автобусы снова будут курсировать. В другие дни общественный транспорт работает в обычном режиме.

Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать: вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом", - отметили в ТОО "City Transportation Systems".

Ранее сообщалось, уборка общественного транспорта со специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно. На конечных остановочных пунктах водители сами проводят влажную уборку с дезраствором. Особое внимание уделяется поручням, турникетам и другим элементам, которых часто касаются пассажиры.

Кроме того, сотрудники департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы ежедневно выходят на линию и проверяют соблюдение пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Оплата за проезд в автобусах производится только безналичным способом.

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