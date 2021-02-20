В восьми областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман.

В Актюбинской области 20 февраля местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный, днем 18 метров в секунду.

20 февраля в Западно-Казахстанской области возможен туман.

В связи с прогнозом сильных осадков в Туркестанской и Жамбылской областях 20 февраля ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

20 февраля в Костанайской области синоптики прогнозируют низовую метель, туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 20 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области 20 февраля ожидается снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, порывы 23-28 метров в секунду. Также ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Ранее спасатели призвали алматинцев воздержаться от походов на ледник Богдановича.

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