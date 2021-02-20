Воздержаться от походов на ледник Богдановича призывают жителей Алматы

Хотим предупредить горожан об опасности походов в межсезонье, когда в горах скользкие тропы и резкие перепады температур в разное время суток. Увеличивается вероятность схода лавин и селей. Всегда проверяйте вероятность осадков именно в горах перед выходом и рассчитывайте время похода", - сказал Марат Айнабеков.
Ледник Богдановича расположен в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау на юго-запад от Большого Талгарского перевала. Перепад высот от 3160 до 3360 метров над уровнем моря. В районе ледника Богдановича много красивых вершин, хорошо видных из города. Главная вершина и высшая точка района - пик Нурсултан высотой 4376 метров - самая красивая вершина Заилийского Алатау, визитная карточка Алматы. Другие известные вершины цирка ледника Богдановича: пик Абая, пик Школьник, пик Чкалова, пик Физкультурник, пик Амангельды, пик Пионер, Карлытау.
Маршрут начинается с подъема на фуникулере на Талгарский перевал. Пешеходный маршрут до ледника и обратно занимает 5-6 часов. Протяженность пешеходной части - 8 километров.
Спикеры сообщили, что в 2021 году акимат планирует благоустроить дополнительно порядка 120 километров горных троп.
Для обеспечения безопасности туристов в горах в текущем году запланировано строительство двух контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях, 14 опорных точек безопасности на отдаленных узловых участках горных маршрутов, вертолетной площадки в урочище Туюк-су. Также планируется создание единой системы туристской навигации в горной местности, установка 10 радиорелейных мачт (с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды) и разработка приложения смарт-навигатора Tau Go.
Кроме того, в 2021 году будет создан специальный контрольно-спасательный пункт в горной местности, на котором будет обеспечено круглосуточное дежурство спасателей. Дополнительный штат горных спасателей составит 16 человек.
Ранее сообщалось о гибели мужчины в горах Алматы.
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