Потерявшийся в горах Алматы мужчина найден погибшим

С первого дня поиска спасательная операция проводилась пешим порядком в условиях нулевой видимости, не прекращалась ни на минуту. В готовности находился воздушный борт КА-32 Казавиаспаса, однако вылет из-за неблагоприятной метеорологической обстановки был невозможен", - сообщил представитель МЧС.
Он рассказал, что с наступлением благоприятных погодных условий поиски велись с использованием беспилотника Международного Центра по ЧС и снижения риска бедствий.
Дрон поднимался более 5 раз на высоту более 3 тыс. 300 метров над уровнем моря. Во время подъема дрон зафиксировал след падения человека, что позволило сориентировать по следу спасателей и локализовать зону поиска. С применением альпинистского снаряжения и веревок спасатели спустились в ущелье. Несмотря на лавинную опасность, в настоящее время проводятся работы по транспортировке пострадавшего. Ориентировочно транспортировка тела займет более 3 часов", - проинформировал Уали.
Всего в спасательной операции задействовано 70 спасателей, 12 единиц техники.
Ранее алматинцев предупредили о лавинной опасности.
Напомним, в ВКО при сходе снежной лавины погиб турист.
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