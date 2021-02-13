Потерявшийся в горах Алматы мужчина найден погибшим

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - 12 февраля 2021 года, в 14.30, меньше чем за сутки тело мужчины 1981 года рождения было найдено в ущелье Шымбулачка без признаков жизни. Об этом заявил официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан Талгат Уали, передает Kazakhstan Today.

С первого дня поиска спасательная операция проводилась пешим порядком в условиях нулевой видимости, не прекращалась ни на минуту. В готовности находился воздушный борт КА-32 Казавиаспаса, однако вылет из-за неблагоприятной метеорологической обстановки был невозможен", - сообщил представитель МЧС.

Он рассказал, что с наступлением благоприятных погодных условий поиски велись с использованием беспилотника Международного Центра по ЧС и снижения риска бедствий.

Дрон поднимался более 5 раз на высоту более 3 тыс. 300 метров над уровнем моря. Во время подъема дрон зафиксировал след падения человека, что позволило сориентировать по следу спасателей и локализовать зону поиска. С применением альпинистского снаряжения и веревок спасатели спустились в ущелье. Несмотря на лавинную опасность, в настоящее время проводятся работы по транспортировке пострадавшего. Ориентировочно транспортировка тела займет более 3 часов", - проинформировал Уали.

Всего в спасательной операции задействовано 70 спасателей, 12 единиц техники.





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