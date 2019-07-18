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В Восточном Казахстане чиновника за хищение приговорили к 3,6 года ограничения свободы

17.07.2019, 15:28 5185
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Директора областного филиала государственного предприятия "Информационно-вычислительный центр" Комитета по статистике Министерства национальной экономики за хищение бюджетных средств приговорили к 3,6 года ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.
 

А. Байболов совершил хищение бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров о госзакупках с аффилированными компаниями, а также выплат несуществующих командировочных расходов", - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области.

 
16 июля приговором суда №2 Усть-Каменогорска Байболов приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы. Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
 

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