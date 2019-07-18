В Восточном Казахстане чиновника за хищение приговорили к 3,6 года ограничения свободы

"Сейчас мы будем определять повестку дня, формат работы Национального совета. Думаем, что в рамках Национального совета также будут образованы рабочие группы по разным направлениям. Это также предусмотрено в положении о Национальном совете", - сообщил советник президента РК, секретарь Ерлан Карин.