В вузах Алматы провели уроки добропорядочности

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - В рамках реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября текущего года "Казахстан в новой реальности: время действий" в Казахском национальном университете имени Асфендиярова проведен час добропорядочности со студентами и профессорско-преподавательским составом, передает Kazakhstan Today.

В ходе мероприятия выступил с приветственным словом ректор вуза Талгат Нургожин, который поделился с проводимой работой в сфере образования, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в вузе.

Также в мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат, руководитель республиканского проектного офиса "Саналы урпак" Кайыржан Токушев.

Спикеры в рамках часа добропорядочности разъяснили послание главы государства, антикоррупционные новшества и меры.

Все новеллы получили отражение в конкретных законах и уже рекомендуют себя в качестве эффективных превентивных инструментов. Однако, работа на этом не останавливается, принимаются новые антикоррупционные меры. Все это должно привести к эффективным результатам. Кроме того, хотелось бы отметить, что важно в антикоррупционной работе сформировать у молодого поколения правильную нравственную идеологию: быть честными, отзывчивыми, трудолюбивыми, добропорядочными, стремиться к знаниям, быть патриотами своей страны", - отметил в ходе выступления Данияр Таумурат.

Спикеры озвучили итоги работы проектного офиса "Саналы урпак": "Проект действует уже более двух лет и зарекомендовал себя как один из эффективных антикоррупционных механизмов. Проделана немалая работа в сфере противодействия коррупции в образовании и воспитании добропорядочного поколения. Разработаны методические рекомендации по антикоррупционному обучению для каждой целевой группы лиц сферы образования.

Сформированы экспертные группы для изучения и анализа основных направлений деятельности образовательных учреждений. Разработана Карта коррупционных рисков. Регулярно проводятся акции "Чистая сессия", "Адал бол", "Час добропорядочности", открытые уроки и другие антикоррупционные мероприятия", - поделился результатами Кайыржан Токушев.

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