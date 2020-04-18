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В выходные на большей части Казахстана ожидается теплая погода без осадков

17.04.2020, 11:02 9073
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 18-20 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Западные и северо-западные регионы будут находится под влиянием Атлантического циклона, здесь ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. На остальной территории республики более комфортно, преимущественно без осадков, температурный фон будет повышаться на севере до 20-28 тепла, на юге до 25-33 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Местами по республике ожидаются туманы.

 

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