В выходные в Казахстане ожидаются дожди

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - По информации РГП "Казгидромет", с 8 по 10 августа в Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры, передает Kazakhstan Today.

В течение ближайших трех дней через территорию Казахстана будет перемещаться южный циклон, с которым сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны. Ожидаются дожди c грозами, на северо-западе местами сильные. Местами ожидается шквал, возможно выпадение града", - сообщили синоптики.

Отмечается, что на востоке страны сохранится погода без осадков. Кроме того, местами по республике усилится ветер.

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