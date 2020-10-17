В выходные в Казахстане похолодает

Нур-Султан.16 октября. Kazakhstan Today - Волна холода ожидает жителей Казахстана в выходные, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 17-19 октября, в конце недели большая часть республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона.

Он сохранит теплую и без осадков погоду. Лишь на северо-западные и северные регионы страны будет оказывать влияние ложбина циклона из районов Обской губы, которая принесет осадки, усиление ветра, а также дальнейшее повышение температуры воздуха", - информируют синоптики.

По их данным, уже 18 октября на северо-западные и северные регионы страны обрушится холод, вызванный вторжением северо-западного антициклона. 19 октября он дойдет до центра и востока страны. Ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до 0-8 градусов мороза, днем до 5-15 тепла. Местами ожидается низовая метель, туман, на дорогах гололедица. На остальной территории Казахстана сохранится теплая и преимущественно без осадков погода.

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