В выходные в Казахстане потеплеет

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В выходные дни в Казахстане ожидается настоящее бабье лето, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", с 12 по 14 сентября большая часть территории Казахстана будет под влиянием передней части северо-западного циклона, который несет повышение температуры воздуха.

Однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Лишь на востоке страны погода без осадков, а в ночные и утренние часы местами будут наблюдаться заморозки и туман", - уточнили синоптики.

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