В выходные в Казахстане потеплеет

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики обещают казахстанцам теплые выходные, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается в прогнозе "Казгидромета" на 19-21 сентября, в предстоящие три дня на погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон. С его приходом, ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температур.

На запад Казахстана начнет оказывать влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер, шквал, возможно выпадение града", - предупредили синоптики.

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