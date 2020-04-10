В WhatsApp появятся новые важные функции

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В последнее время мессенджер WhatsApp получает множество разнообразных функций, недавно разработчики добавили специальное ограничение для борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе, передает Kazakhstan Today.



В последней бета-версии обнаружили сразу несколько новых функций, сообщает Iguides.ru.



Так, появился "режим расширенного поиска", который позволяет с легкостью находить в переписках файлы мультимедиа, такие как фотографии, видео, GIFки, ссылки, аудио и документы. Эта функция находится в стадии разработки и опробовать её может любой желающий в бета-версии WhatsApp для Android или iOS. Пока нет информации о том, когда она будет запущена для публичной версии приложения.



Кроме того, появилась новая функция, которая связана с автозагрузкой. При её активации будут автоматически загружать часто пересылаемые изображения, видео, документы и голосовые сообщения.



Помимо всего вышеперечисленного, появился новый безопасный вариант резервного копирования, которое защищается паролем. Новая возможность поможет пользователя защитить свои резервные копии переписок, сохраняемые в сервисе Google-диск.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства