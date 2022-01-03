В Западно-Казахстанской области из-за непогоды перекрыли трассу

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УРАЛЬСК. 2 ЯНВАРЯ - В Западно-Казахстанской области из-за метели закрыт участок трассы Самара - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном филиале АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с непогодой закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги между поселками Подстепное и Жымпиты.

На участке метель, видимость ограничена. 1 января на этой трассе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе беременная женщина.

Кроме того, в "Казавтожол" сообщили о закрытии движения для всех видов автотранспорта еще нескольких участков дорог в ЗКО:

Самара - Шымкент: от Уральска до граница РФ;

Самара - Шымкент, от поселка Подстепное до границы Актюбинской области;

Уральск - Таскала - граница РФ;

Атырау - Уральск, от Уральска до границы Атырауской области;

Подстепное - Федоровка - граница РФ.