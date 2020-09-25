В Жамбылской области расследуют дело о предполагаемом насилии над пятилетним мальчиком

Тараз. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области мать заявила, что ее сына изнасиловал сосед, передает Kazakhstan Today.

Полиция Жамбылской области выясняет, кто изнасиловал пятилетнего ребенка и было ли преступление вообще. О том, что над малышом надругался соседский мальчик (возрастом постарше), заявила мать. И рассказала ужасные подробности случившегося, сообщает телеканал КТК

Он рассказал, что ему снимали штаны, как и что с ним делали. Я спрашивала, почему он в этот сарай зашел. Он ответил, что его пугали ножом и на видео еще снимали. Говорили, если кому-то расскажет, то его этим ножом убьют. Я хочу справедливости", - сообщила женщина.

Мать боится, что обидчики уйдут от наказания, поэтому решила предать историю огласке. Местный фельдшер заявил, что никаких повреждений на теле ребенка не обнаружил. Но женщина настаивает, что над ее мальчиком издевались, сын якобы сам об этом рассказал. Говорит, ее саму даже пытались подкупить в сельской школе, чтобы не раздувала скандал.

При этом педагоги заверили репортеров КТК, что они тоже хотят знать правду. По их версии, мать ребенка просто сводит счеты с соседкой, с которой что-то не поделила. В полиции происходящее комментируют крайне скупо. Результаты экспертизы, которые в итоге ответят на вопрос, было ли изнасилование, там ждут только через месяц.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Турар Рыскуловского района. О том, что в отношении ее несовершеннолетнего сына со стороны соседского несовершеннолетнего мальчика применялись насильственные действия сексуального характера. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства