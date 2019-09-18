В Жамбылской области у четырёх человек обнаружили сибирскую язву

Тараз. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области госпитализировали четырёх человек с заражением сибирской язвой, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , диагноз уже подтвердился лабораторно. Привезли всех пациентов уже с характерными высыпаниями на теле. Все они участвовали в забое скота.

"Больные имеют непосредственный контакт с животными, работают в одном крестьянском хозяйстве чабанами и принимали участие в забое скота. Через неделю - 10 дней у них появились вот эти жалобы", - рассказали в Жамбылской областной инфекционной больнице.

Пациенты вовремя обратились за помощью: язва только начала поражать организм. Лечение продлится как минимум 20 дней. Ещё 44 человека - это родственники, коллеги и ветврач района - неделю будут наблюдаться у врачей. А вот вводить карантин в селе Шакпак, где находится крестьянское хозяйство, не собираются. Всё потому, что власти не подтверждают заражение людей от скота. По их словам, в хозяйстве, где работали чабаны, падежа скотины от сибирской язвы не регистрировали. Заболеть мужчины могли и во время других работ, например, копая колодец. Ведь споры язвы годами хранятся в земле.

Экспертиза отрицает наличие сибирской язвы и других болезней. Видимо, животные пали в результате незаразных болезней", - сообщил руководитель отдела ветеринарии акимата Жамбылской области Канатбек Картабаев, отметив, что возбудитель заболевания может лежать везде, он может и на почве быть, и в навозе.





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