В селе Акмолинской области сняли карантин по сибирской язве

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Кокшетау. 4 сентября. Kazakhstan Today - Карантин по сибирской язве в селе Акмолинской области снят, передает Kazakhstan Today.

Карантин, объявленный 17 августа 2019 года в связи со вспышкой сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалинского района Акмолинской области, снят. После проведения дезинфекции всех подворий села возбудителей заболевания больше не обнаружено, и это подтвердили результаты экспертизы. Также не зарегистрировано новых случаев заражения животных и их падежа, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

На данный момент эпизоотическая ситуация стабильна и находится на контроле у ветеринарной службы региона.

По информации управления здравоохранения области, новых фактов заражения опасным заболеванием среди людей также не выявлено. Все контактные ранее госпитализированные люди выписаны", - пояснили в ведомстве.

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