В Жамбылской области водителей наказали за перевозку пассажиров на крыше, капоте и в багажнике

Тараз. 13 августа. Kazakhstan Today - В одном из сел Жамбылской области водители перевозили своих пассажиров с риском для их жизни, передает Kazakhstan Today.

В селе Мерке сотрудники полиции установили 20-летнего и 19-летнего водителей автомашин марки "Фольксваген-Гольф" и "Мерседес-Бенц. Один из них посадил на капот и крышу транспортного средства двух девушек и трех парней, а другой поместил двух парней на багажный отсек. Таким образом, водители двигались по проезжей части, грубо нарушая правила перевозки пассажиров, сообщает Polisia.kz





По словам заместителя начальника УМПС ДП Жамбылской области Жайдара Куттыбаева, водители установлены, опрошены и признали вину. Согласно предоставленному материалу, они привлечены к ответственности по статье КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения".

Кроме того, на водителей дополнительно собраны материалы по статье КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Также установлены личности всех лиц, запечатленных на видеоролике. На них также собраны материалы, они направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области, для принятия мер.

С начала нынешнего года через социальные сети полицейскими выявлено шесть аналогичных случаев. Виновные лица получили наказание в соответствии с законодательством", - уточнили в полиции.

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