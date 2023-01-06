05.01.2023, 09:18 44826
В Жанатасе восстановлено электроснабжение
Фото: акимат Жамбылской области
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанатасе восстановлено электроснабжение, прерванное из-за падения столбов линий электропередачи в результате сильного шторма.
В настоящее время в городе Жанатасе электроэнергия подана в дома жителей, оставшихся без света", - сообщили в областном акимате.
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации поручил ускорить работу по обеспечению электроэнергией населенных пунктов Сарысуского района и теплоснабжению города Жанатаса. Подчеркнув важность слаженной работы, аким области дал конкретные поручения ответственным лицам.
По данным акимата, принимаются меры по регулированию деятельности центральной котельной. В настоящее время продолжаются работы по наполнению систем теплоснабжения ГКП" Жанатасужылу", нормализации деятельности циркуляционных насосов мощностью отдельных генераторов. В связи с этим планируется поэтапный запуск теплоснабжения города и полное подключение к теплу в течение суток.
Напомним, в Жамбылской области 3 января произошла сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. От шторма пострадали 7 человек (5 в Таласском районе, 2 в городе Таразе). Сильный ветер срывал со зданий кровли, баннеры. В городе Жанатасе ветер обрушил 20 столбов электропередач. Это вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях. В связи с этим было принято решение о сбросе воды из системы теплоснабжения. Жители города остались без тепла и электричества. Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
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05.01.2023, 15:29 28006
Генпрокурор рассказал о статусе Самата Абиша в деле о январских событиях
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов в кулуарах мажилиса рассказал о статусе экс-первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша в деле о январских событиях.
Его просто допросили в качестве свидетеля", - заявил Берик Асылов.
Ранее Берик Асылов рассказал, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти; превышении должностных полномочий.
05.01.2023, 14:03 32416
В Алматы изменится схема движения транспорта по проспекту Рыскулова
Будут исключены левые повороты на пересечении с улицей Момышулы
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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по проспекту Рыскулова будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы.
С 5 января 2023 года в целях обеспечения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных ситуаций в экспериментальном порядке будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, при движении по проспекту Рыскулова в восточном и западном направлениях", - проинформировали в управлении городской мобильности Алматы.
Сообщается, что работы будут проводиться специалистами управления городской мобильности совместно с уполномоченным органом по организации государственного контроля и надзора за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в лице управления административной полиции департамента полиции Алматы.
До 1 марта 2023 года специалистами будет производиться анализ пропускной способности транспортных средств на данном участке дороги, а также на светофорных объектах и разворотных местах, расположенных по проспекту Рыскулова и улицы Момышулы. По результатам обследования и анализа будет приниматься дальнейшее решение", - отметили в управлении.
В связи с изменениями ведомство рекомендует заблаговременно координировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения РК.
05.01.2023, 13:36 33191
Скляр рассказал о сроках восстановления разгромленных во время январских событий зданий
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ходе заседания мажилиса рассказал, когда разгромленные государственные здания будут полностью восстановлены.
По его данным, в январских беспорядках было повреждено 42 государственных здания в восьми регионах страны, сообщает zakon.kz.
Одно из них - это резиденция президента в Алматы. Как вы знаете, по ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На этот 41 объект сегодня выделен 31 миллиард 100 миллионов тенге. Восстановлено 37 объектов, в текущем месяце будет окончено восстановление здания акимата Жетысуской области, в марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в Алматы и здание акимата Алматы, которое наиболее пострадало. По нему реконструкция будет завершена во втором квартале текущего года", - заявил Роман Скляр.
Он напомнил, что по зданию телерадиокомплекса в городе Алматы было принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению, информирует tengrinews.kz.
Сейчас активно ведется его строительство, до конца текущего года оно будет завершено, дополнительно на него будут выделены средства, которые мы определим уже по итогу прохождения государственной экспертизы. Сейчас госэкспертиза идет в режиме государственного прохождения. Что касается коммерческих объектов, всего пострадало 350 коммерческих объектов. Все на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба, в полном объеме им возмещен в размере 16 миллиардов 700 миллионов тенге по все объектам малого и среднего бизнеса", - добавил первый заместитель премьер-министра.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге.
05.01.2023, 13:05 34791
До сих пор не установлены личности людей в военной форме, управлявших митингующими - Асылов
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf.
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов в ходе заседания мажилиса заявил, что личности людей в военной форме, управлявших митингующими во время январских событий еще не установлены.
Депутат мажилиса парламента РК Ерлан Саиров напомнил, что во время январских событий в Алматы появились полностью вооруженные группы в военной форме с качественными средствами связи, сообщает zakon.kz.
Они управляли боевиками, участниками. Одна из групп окружила филиал детской инфекционной поликлиники. С помощью раций они управляли, регулировали. Но потом они резко исчезли. Многие граждане успели их сфотографировать, их поведение. Вообще за год были ли установлены их личности? Кто снабжал их оружием и современными средствами связи? Расследовалось ли это? Почему эта ситуация не расследуется тщательно? Я думаю, это напрямую связано с заговорщиками", - заявил Ерлан Саиров.
В свою очередь генеральный прокурор Берик Асылов признал, что это сложный вопрос, информирует kazpravda.kz.
Это один из сложных вопросов, по этим фактам была создана специальная расследовательная группа, которая проводит соответствующие мероприятия. Все лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. Что касается филиала детской инфекционной поликлиники, по парковке, там, конечно, были такие люди на этой территории. В те дни возможности их задержать не было. Они не были задержаны. Они все исчезли, укрылись и в ходе расследования. Кто они, мы еще не установили их личности", - сообщил генпрокурор.
Он заверил, что все лица, виновные в организации январских событий, будут установлены.
Конечно, мы все равно установим, куда они исчезли, кто они. Нужно время. На сегодня продолжаются оперативные следственные мероприятия. Если будут какие-то дополнительные сведения, то, конечно, мы будем дополнительно вам сообщать", - добавил Берик Асылов.
Ранее в Генпрокуратуре назвали число погибших в результате январской трагедии.
05.01.2023, 11:44 38681
Какие приказы отдавал Масимов в ходе январских событий, рассказал генпрокурор Дополнено
Фото: inform.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов на специальном заседании мажилиса, посвященном январским событиям в Казахстане в 2022 году, рассказал какие распоряжения отдавал экс-председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов.
5 января 2022 года по указанию Карима Масимова были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылорлинской области. Также по приказу руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.
Кроме того, покинули здания департаментов полицейские в Алматинской и Жамбылской областях.
В итоге в руки бандитов попали почти 3 тысячи единиц оружия, из которых 2 тысячи единиц до сих пор не найдены.
Уголовные дела в отношении бывших руководителей трех региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды, идут судебные разбирательства.
Скажу прямо, эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате, Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов", - сказал генпрокурор.
Ранее Асылов рассказал, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;превышении должностных полномочий.
Дополнено 05.01.2023 12.05
Генпрокурор также сообщил, что в настоящее время продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Мурата Бектанова.
Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Он не принял меры по наведению конституционного порядка в стране", - пояснил Асылов.
Он отметил, что участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди.
По этой причине Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке", - подытожил Асылов.
Дополнено 05.01.2023 15.00
Обращаясь к генпрокурору, депутат Сауытбек Абдрахманов в ходе заседания мажилиса попросил рассказать, были ли январские беспорядки попыткой госпереворота в стране, информирует zakon.kz.
Возможно, найдутся те, кто будет по-разному толковать действия участников январских событий, стремившихся в своей Отчизне разжечь огонь раздора и отнести их к борцам со старым режимом. Сегодня мы хотим услышать ваш ответ, думаю, настало время. Скажите четко, были ли январские события попыткой государственного переворота? Если да, то кто является ее организатором?", - заявил Сауытбек Абдрахманов.
Берик Асылов сообщил, что этот вопрос как раз изучали во время расследования январских событий.
Конечно, здесь была попытка государственного переворота. Это показали следственные мероприятия. Как я уже отметил в докладе, попытка была предварительно запланирована в 2021 году. Организовано было преступной группой, религиозными экстремистами, сторонниками ДВК. Была попытка захвата власти. В отношении экс-председателя КНБ, его заместителей были начаты уголовные дела. Хочу сказать, что 18 организаторов мы выявили", - цитирует informburo.kz Берика Асылова.
По его данным, организаторов выявили в Алматы, Кызылорде и Жамбылской области. Также генпрокурор отметил особую роль криминального авторитета Дикого Армана.
Напомним, Комитет национальной безопасности 6 января 2022 года начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. В начале ноября 2022 года Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".
05.01.2023, 11:44 37901
В Генпрокуратуре назвали число погибших в результате январской трагедии
Фото: мемориал жертвам январской трагедии
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ходе заседания мажилиса сообщил, сколько человек погибли в результате январской трагедии.
Всего в ходе столкновений, при отражении атак в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции умерло 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим. Количественные данные достоверны, перепроверены в рамках проведенных расследований. В их числе 67 признаны нападавшими, то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках, 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции, 4 погибли при совершении иных преступлений", - сказал Берик Асылов.
По его словам, самое большое количество погибших 151 человек - в городе Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента.
Аналогичные жертвы имели место в городах Кызылорда, Шымкент и Тараз", - отметил генпрокурор.
Всего по преступлениям, совершенным в январские дни, начато 5300 уголовных дел.
Большая часть расследовалась МВД, в основном это убийства, кражи, разбои, хулиганства, хищения оружия. КНБ вело следствие по делам о государственной измене, попыткам захвата власти и получению взятки в особо крупном размере", - заключил Берик Асылов.
Как сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, в результате январских событий погибли 19 сотрудников силовых структур, 3037 полицейских и военнослужащих получили ранения.
У 28 сотрудников были огнестрельные ранения, у 177 - сломаны кости, у 111 - ножевые ранения и порезы. Многие сотрудники все еще получают лечение", - отметил глава МВД.
Пострадали 1700 граждан, подверглись нападениям 1466 зданий, ущерб бизнесу составил 100 млрд тенге.
05.01.2023, 10:12 43166
Асылов о январской трагедии: огонь по нападавшим был открыт до приказа Токаева
Фото: Facebook/Сергей Алексеенок
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе проходит специальное пленарное заседание по январским событиям. Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов выступает с докладом о расследовании.
Генпрокурор сообщил, что на сегодня следствием полностью восстановлена хронология январских событий.
Также установлены основные организаторы, в том числе из криминалитета и высших должностных лиц. Идентифицированы личности всех погибших, выяснены причины из смерти", - сказал Асылов.
Генпрокурор рассказал, что в ходе погромов огонь на поражение был открыт силовиками до приказа президента, это регулируется нормами закона. Впервые огонь на поражение был открыт в Алматы 5 января во время нападения бандитов на резиденцию президента.
Касательно уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова генпрокурор подчеркнул, что некоторые сведения по нему не могут быть разглашены в силу вероятного ущерба госбезопасности.
Он уточнил, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;превышении должностных полномочий.
При этом Асылов подчеркнул, что подготовка к январским погромам шла в течение всего 2021 года. Организаторами выступили организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт.
Установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу", - добавил генпрокурор.
Генпрокуратура презентовала документальный фильм о январских событиях 2022 года в Казахстане.
04.01.2023, 17:40 48361
Свыше тысячи детей из Экибастуза отправились на отдых в санатории Казахстана
Фото: пресс-служба партии AMANAT
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Экибастуз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Члены партии AMANAT организовали отдых для более чем 1 тысячи детей из Экибастуза, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что свои зимние каникулы школьники проводят в санаториях городов Семей и Алматы, а также Алматинской, Туркестанской, Павлодарской и Акмолинской областей.
С первых дней чрезвычайной ситуации в Экибастузе волонтеры и активисты партии AMANAT участвовали в передаче гуманитарной помощи жителям города. Это обогреватели, теплые пледы, предметы первой необходимости. Помощь экибастузцам этим не ограничилась. Так, во исполнение партийных обещаний аманатовцы организовали отдых для детей на время зимних каникул. В этот период в пострадавших квартирах Экибастуза проводятся ремонтные работы", - проинформировали в партии.
Сообщается, что непосредственно организацией отправкой детей из Экибастуза занимается Павлодарский областной филиал партии AMANAT.
Как отметил председатель филиала Илья Теренченко, была проделана большая подготовительная работа, собраны разрешения от родителей, подготовлены сопровождающие в лице сотрудников аппарата партии, учителей школ и медицинских работников.
Свыше 1 тысячи детей из Экибастуза отправились на отдых в различные санатории Казахстана. Самое главное, это создать позитивное настроение для наших детей и обеспечить безопасность в дороге. Это хорошо, что Новый год начинается с хороших событий. Дети смогут посетить новые города Казахстана, познакомиться с ровесниками, а самое главное - укрепить здоровье", - сказал он.
По мнению родителей, самое главное - это то, что дети смогут провести зимние каникулы с пользой, зарядиться энергией к новой учебной четверти.
У меня две дочери едут в Акмолинскую область, в лагерь "Парус", благодарю партию AMANAT за путевки, за насыщенную программу на каникулах, это отличное мероприятие. Я также вместе с волонтерами разносила одеяла, обогреватели. Очень приятно, что помощь продолжается экибастузцам", - сказала жительница Экибастуза Ирина Шабалдина.
В зону отдыха "Бәйшешек" Толебийского района Туркестанской области приехало 50 детей. Одна из них, ученица 8 класса Амина Керимкулова спешит совершить экскурсию по историческим местам Туркестана.
В поезде мы все друг с другом познакомились, вместе играли. Я была в Туркестане с бабушкой и дедушкой, и знаю, что Туркестан известен своими мавзолеями, различными музеями. Но я тогда была слишком маленькой, и не все помню. Так что сейчас мы можем совместить и познавательное, и активный отдых", - сказала она.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
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