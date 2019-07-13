В Жетысу стартовал конкурс среди журналистов (ВИДЕО)

Талдыкорган. 12 июля. Kazakhstan Today - В рамках программной статьи "Рухани жангыру" в Алматинской области стартовал ежегодный конкурс среди журналистов на премию акима Алматинской области "Самгау", передает корреспондент агентства.

Участие в масштабном событии - это отличная возможность для журналистов заявить о себе, мотивация для того, чтобы каждый работник СМИ стремился совершенствовать свои навыки. Также за счет конкурсных работ поднимается и имидж Алматинской области.

Конкурс будет проводиться по 11 номинациям: "Лучший журналист", "Лучший тележурналист", "Лучший оператор", "Лучший фотограф", "За вклад в областную журналистику", "Лучший республиканский (международный) корреспондент года", "Лучший корреспондент года", "Лучший дизайн печатного издания", "Инфографика года", "Лучший клипмейкер года", "Лучший областной, республиканский Vlog или лучший блогер года", "Лучшее сетевое издание года".





Организаторами мероприятия выступает управление внутренней политики Алматинской области.

Цель ежегодного конкурса "Самгау" - освещение развития социально-экономических показателей Алматинской области, достижений региона за годы Независимости, а также популяризация инициатив Лидера Нации и 10 задач, поставленных на церемонии вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента Республики Казахстан", - отметил руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

Прием заявок стартовал и продолжится до 1 ноября 2019 года. На конкурсе могут быть представлены материалы, опубликованные в газетах и иных зарегистрированных средствах массовой информации, в том числе в интернет СМИ, вышедшие в теле и радиоэфире, в блогах в период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2019 года. Участниками премии могут быть журналисты, работающие в региональных и центральных СМИ, областные, городские, районные печатные периодические издания и телерадиокомпании; блогеры/администраторы сообществ с аудиторией не менее 5k/50k подписчиков, освещающие социально-экономические и другие актуальные вопросы развития региона. Язык конкурсных работ - казахский, русский, английский. Материалы принимаются в печатном или электронном виде.

Напомним, в Алматинской области конкурс "Самгау" проводится в третий раз.

Весь процесс проведения конкурсных работ будет оценивать квалифицированное жюри. В состав судейской комиссии войдут представители организаторов конкурса, УВП Алматинской области, представители общественных журналистских организаций, руководители республиканских и региональных СМИ, научные и общественные деятели и партнеры конкурса.

Конкурсные материалы предоставляются по адресу: город Талдыкорган, улица Балапанова, дом 28, УВП Алматинской области либо по электронному адресу: uvp_smi@mail.ru.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства