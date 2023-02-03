В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге
Уральск. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ исполнения договоров о госзакупках за 2022 год, проведенный в Западно-Казахстанской области, показал, что каждый четвертый объект по госзакупкам не завершен. Об этом сообщил представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжанов во время общественного совета.
Мы с коллегами-общественниками разработали вопросы и таблицы, запросили сведения у всех госорганов области. Особенно у тех, у кого миллиардные бюджеты. Однако наши запросы проигнорировали в правлении пассажирского транспорта и автодорог и в управлении энергетики и ЖКХ. То есть в статистике отсутствуют цифры этих управлений, это примерно 26 млрд и 1 млрд соответственно", - цитирует Ахметжана портал "Мой город".
По его словам, в прошлом году в области заключен 201 договор на 79,2 миллиарда тенге с 68 подрядчиками. Из них 37 - из других областей. Завершены работы по 66 объектам на сумму 14,3 миллиарда тенге. Не завершены 135 объектов на сумму 34,9 миллиарда тенге. Из них 85 объектов стали переходящими на 2023 год.
56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге", - рассказал Ахметжанов.
В пример он привел на завершенный в срок капитальный ремонт школы села Раздольненское района Байтерек.
За 5 месяцев ТОО "ГрадСтройСервис" не отремонтировало школу за 250 миллионов, сделана половина работы", - заявил общественник.
При этом, по его словам, те работы, которые сделаны, нельзя назвать качественными. Сейчас на объекте приостановлены строительно-монтажные работы и проводится корректировка проектно-сметной документации.
Ранее ТОО "ГрадСтройСервис" подверглось критике от акима области Наримана Турегалиева.
Главу региона возмутило, что в области затягивается строительство домов и социальных объектов, среди которых печально известная школа для одаренных детей № 8. Учебное заведение третий год на замке. Здание было признано аварийным, и в нем собирались сделать ремонт. Для этого учеников перевели в среднюю школу № 37. До сих пор в закрытом учебном заведении ничего не делается. Ученики даже попросили помощи у президента", - пишет сайт.
Ранее сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита. По его словам, обязательные камеральные проверки не проведены по более чем 3 тысячам госзакупок на сумму около 300 млрд тенге.
За 8 месяцев прошлого года в Казахстане выявлено 27 признаков картельных сговоров на госзакупках, когда предприятия выступали друг для друга подрядчиками и субподрядчиками по исполнению договоров.
В мае прошлого года зампредседателя Антикора Улан Саркулов рассказал, что закрытость процедуры некоторых закупок является причиной коррупции. По его словам, закрывая закупку грифом "ограниченное распространение информации", заказчик фактически вводит ее в коррупционное поле.
В пример он привел случаи, когда в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера.
Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге", - подчеркнул Саркулов.