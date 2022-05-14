Шоу и авторские вечера под видом благотворительности закупали казахстанские чиновники

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Закрытость процедуры некоторых закупок является причиной коррупции, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, закрывая закупку грифом "ограниченное распространение информации", заказчик фактически вводит ее в коррупционное поле.
Такие закупки проводятся только на бумаге, и они фактически выпадают из общественного контроля. В результате в них участвуют аффилированные компании, происходит завышение цен, приобретаются ненужные работы и услуги. Например, в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера. Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге", - подчеркнул Саркулов.
Другим серьезным коррупционным фактором он назвал необоснованное завышение цен при планировании закупок.
Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль", - заявил замглавы агентства.
В связи с этим Антикор совместно с Национальной палатой "Атамекен" на системной основе проводит мониторинг завышения цен.
Только в этом году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге. Всего с начала проекта, а именно за 2 года, сохранено порядка 74 млрд тенге", - сообщил Саркулов.
Он отметил, что сейчас при таких завышениях цен ответственность должностных лиц не предусмотрена. В связи с чем Антикор внес предложения в Министерство финансов, предложив наказывать нерадивых чиновников в административном порядке.
В докладе Саркулов также рассказал о коррупции при госзакупках IT-систем, треть из которых списывается, а некоторые попросту не функционируют.