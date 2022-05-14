Неработающие IT-разработки и списанные системы: о коррупции в сфере цифровизации рассказали в Антикоре

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Три четверти госзакупок проводятся неконкурентным способом, в частности закуп объектов интеллектуальной собственности, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пример он привел сферу цифровизации.
На сегодняшний день госорганами и субъектами квазигоссектора закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге. 80% из этой суммы, или 230 млрд тенге, освоено способом закупа из одного источника. Суммы немалые. Отдельные разработки обходились бюджету до 9 млрд тенге. Оказалось, что каждая третья информационная система рекомендована уполномоченным органом к списанию. Есть и уголовные дела в отношении чиновников, оплативших нефункционирующие IT-разработки", - сообщил Саркулов.
В своем докладе замглавы Антикора также отметил, что каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок. 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок.