Каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок - Антикор

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок, 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его данным, доля госзакупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30%. Это около 5% в структуре ВВП Казахстана. Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок.

Каждое пятое коррупционное преступление совершается именно в данной сфере. Так, с 2020 по I квартал этого года окончено 418 уголовных дел, по ним осуждено 162 лица. Анализ показал, что почти 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном они совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры", - сообщил Саркулов.

Он отметил, что способы и методы хищений бюджетных средств становятся все более изощренными, а выявлять их становится сложнее.

Только за последние 2 года агентством в отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Они, как правило, получали взятки за пересмотр итогов конкурсов госзакупок. Например, выявлены факты, когда специалисты внутреннего госаудита сами организовывали жалобы. Затем по ним опять же сами проводили проверки, преследуя свои корыстные цели. За прошлый год только от одного ТОО подано 1600 таких жалоб, из которых 900 -удовлетворено. При этом другие, реальные обращения игнорировались", - рассказал Саркулов.