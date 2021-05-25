В ЗКО сельчанин нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

УРАЛЬСК. 24 МАЯ - 24 мая в 16.30 на окраине поселка Сайхин Бокейординского района местный житель проводил раскопки и нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Снаряд, предположительно, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Длина полуржавого снаряда составляет около 10 сантиметров, диаметр - 15 сантиметров.

Ранее в селе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области 13-летний подросток нашел старую гранату.

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