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В ЗКО железнодорожники записали видеообращение к президенту с просьбой сохранить рабочие места

03.05.2022, 12:37 19851
В ЗКО железнодорожники записали видеообращение к президенту с просьбой сохранить рабочие места
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Работники железной дороги поселка Шынгырлау записали видеообращения к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вмешаться в их проблему и сохранить им рабочие места, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Они считают, что увольнение дежурных по переездам может повлечь серьезные последствия, сообщает "Мой город". 
 
"Мы осуществляем охрану железнодорожных переездов с 2017 года. По нашему железнодорожному пути проезжает высокоскоростной поезд "Тальго" Уральск - Нур-Султан. С 13 мая этого года нас сокращают в связи с нерентабельностью содержания охраны переезда. Просим вас вмешаться в эту проблему, так как наше руководство не осознает, что этим они создают угрозу жизни и здоровью людей. В случае увольнения дежурных по переезду наше руководство ставит в опасность пассажиров. Через железнодорожные переезды ежедневно переезжают автомобили и перегоняют скот", - высказались работники железной дороги.

 
По данным издания, видеоролик был записан первого мая. Второго мая заместитель акима Шынгырлауского района Азамат Бисембаев пояснил, что уже с утра они провели по этому заявлению совещание. Также проведут встречу с работниками и руководством КТЖ.
 
С его слов, данный вопрос на контроле акимата. К тому же сотрудников не сокращают, а, скорее всего, предложат им альтернативную работу. Более подробную информацию замакима пообещал предоставить после проведения совместного собрания.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

04.05.2022, 08:36 1521
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе, юго-западе, севере, северо-востоке Казахстана под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке - град, шквал, на севере и востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области днем на юго-западе ожидается гроза, на юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман, на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. 
 
Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, на севере Акмолинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы синоптики прогнозируют грозу, температура воздуха днем составит +21+23 градуса, скорость ветра - 5-10, при грозе 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане - дождь, +16+18 градусов, скорость ветра - 7-12, порывы 15 метров в секунду.
 

В Павлодарской области приютили травмированного лебедя

03.05.2022, 22:56 7726
В Павлодарской области приютили травмированного лебедя
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 3 МАЯ - Шипуна, которому требовалась помощь, павлодарцы подобрали рядом с селом Кызылжар в Аксуской сельской зоне. Птица не могла летать, ее отвезли к лесникам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам ветеринаров, повреждения у лебедя есть старые, им не меньше десяти дней, срастаются уже. Птица не может полностью расправить крыло из-за костной мозоли, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, лебедю около трех лет, это самец. Его отправят на реабилитацию в село Павлодарское. Сможет ли он летать, пока неизвестно, за состоянием продолжат следить и ветврачи, и лесники.
 
Аждар Жусупов добавил, что в Павлодарском находится еще один лебедь. Птицу без лапок нашли в прошлом году в селе Жанатан района Аккулы.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

03.05.2022, 21:24 10031
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы вечером 4 и ночью 5 мая ожидается сильный дождь. Утром и днем 4, сутки 5 мая - гроза. 5 мая - град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
В связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 4-6 мая в горных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 
4 мая на востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 мая днем на юго-западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный на юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 4 мая ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 мая в горных и предгоных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду. 
 
В Шымкенте 4 мая ночью ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду. 
 
4 мая на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.
 
4 мая на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный на юге области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 4 мая на севере, в горных районах, ночью 5 мая в горах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 4-6 мая на севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, 4 мая временами 25 метров в секунду.
 

В Алматы с начала апреля с жалобами на укусы клещей обратилось около 40 человек

03.05.2022, 19:22 11996
В Алматы с начала апреля с жалобами на укусы клещей обратилось около 40 человек
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В Городскую больницу скорой неотложной помощи с 1 по 30 апреля с жалобами на укусы клещей обратилось около 40 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У 16 из них удалили клеща в травмпункте больницы, сами удалили 15 человек, принесли с собой на анализ 9 человек. Всем обратившимся сделали прививку иммуноглобулина", - сообщил в ходе брифинга заведующий приемным отделением Городской больницы скорой неотложной помощи Бауыржан Омаров.

 
По его словам, пострадавшие сообщили, что клещей обнаружили после посещения горной местности, в частности - Медео, Кольсай, Шымбулак, Алмаарасан, Бутаковка и районные дачи.
 
По словам специалиста, клещи активны с марта по октябрь. Но самый опасный период - это апрель - июнь.
 
Как сообщила заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова, с начала апреля было выявлено два случая заражения клещевым энцефалитом. 

Пациенты переведены в неврологические отделения наших многопрофильных стационаров", - сказала она.

 
Вредители обитают в траве, на кустах и даже забираются на деревья, особенно много их в горах и у подножия гор. От солнечного света клещи прячутся в тени. 
 

Против клещевого энцефалита существует вакцинация. Она больше направлена для жителей горной местности, право вакцинироваться остается за желающими и по профессиональной необходимости. Вакцинация начинается еще поздней осенью или ранней весной, так как для формирования иммунитета необходимо время. Проводится трехкратным введением. Тогда можно считать, что человек может быть готов к укусу клеща", - пояснила врач.

 
Врачи-инфекционисты отметили, что препараты-репелленты помогают защититься от клещей, однако необходимо соблюдать требования к закрытой одежде. В случае укуса либо обнаружения на одежде или теле неприсосавшегося клеща необходимо обращаться в травмпункты, так как для заражения энцефалитом достаточно ослюнения клещом кожи человека.
 
Главный внештатный детский инфекционист управления общественного здоровья Алматы Адыл Катарбаев разъяснил, как действуют репелленты, способные защитить от клещей.
 

Репелленты, применяемые против клещей, делятся на две группы. Первые могут не только отпугивать, но и могут убивать в течение 5-7 минут. Они российского производства, их можно приобрести в аптеках. При этом нужно учесть, что данные репелленты нельзя наносить на кожу, они предназначены для одежды", - объяснил Катарбаев.

 
Вторая группа репеллентов не убивает клещей, но отпугивает, их можно распрыскивать как на кожу, так и на одежду.
 

В правительстве РК обсудили планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах

03.05.2022, 14:28 16566
В правительстве РК обсудили планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым проведено совещание по вопросам реализации проектов строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС) и оцифровки данных государственного градостроительного кадастра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что на сегодняшний день в 69 городах Казахстана требуется строительство или реконструкция КОС. Профинансировать соответствующие проекты планируется за счет средств республиканского бюджета и международных организаций", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
По данным пресс-службы, в настоящее время в четырех городах (Атырау, Кызылорда, Форт-Шевченко и Шымкент) уже начата реализация проектов строительства или реконструкции КОС. Остальные 65 проектов с учетом инвестиционной привлекательности предлагается реализовать до 2028 года.
 
Также отмечается, что в соответствии с поручением главы государства планируется обеспечить полную оцифровку данных об инженерных сетях в АИС "Государственный градостроительный кадастр".
 
Формирование точных пространственных данных по подземным сетям возможно только методом инженерно-геодезических изысканий. Вместе с тем полная оцифровка инженерных сетей нецелесообразна без внедрения механизма непрерывной актуализации данных.
 
Для этого инициированы законодательные поправки по обязательному предоставлению субъектами естественных монополий данных о технических характеристиках и свободных мощностях инженерных сетей, а также внедрение единой градостроительной экспертизы проектов всех уровней с внесением в АИС "ГГК".
 

Благодаря этим мерам должна быть сформирована цифровая основа инженерных сетей, которая будет детализироваться в рамках текущей инвентаризации и онлайн-актуализации данных. Премьер-министр РК одобрил озвученные подходы по обсуждаемым проектам и дал поручение провести необходимую проработку для их реализации", - добавили в пресс-службе.

 

Подозреваемого в нападении на пожилую женщину в Алматы доставили в полицию

03.05.2022, 13:46 18361
АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Момент нападения на пожилую женщину в Алатауском районе Алматы зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На кадрах запечатлено, как женщина ругается с пожилой женщиной на костылях. В один момент к пожилой женщине сзади подошел мужчина и начал ее избивать.


Инцидент прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Facebook. Он сообщил, что по данному факту начата проверка. 
 

Поручено сотрудникам УП Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы", - написал он.

 
По информации прокуратуры Алатауского района, личность подозреваемого установлена.
 

В социальных сетях распространяется информация об избиении пожилой женщины со стороны неустановленного мужчины. Проведенными мероприятиями сотрудниками УП Алатауского района указанное лицо установлено и доставлено в полицию. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Прокуратурой района будет обеспечено принятие законного процессуального решения в отношении этого человека с дачей надлежащей правовой оценки его действиям", - говорится в сообщении прокуратуры.

 

Какая погода ждет казахстанцев во вторник, рассказали синоптики

02.05.2022, 21:13 32481
Какая погода ждет казахстанцев во вторник, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 3 мая на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-западе, в горных районах юга, юго-востока страны - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге и юго-востоке страны - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области - гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, днем в горных районах - град. 
 
Ночью на севере, в горных районах, днем на севере, юго-западе, юго-востоке, в горных районах Жамбылской области - гроза, град, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза, на западе области - ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на востоке Актюбинской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ожидается туман, на юге области усилится ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - гроза. 
 
На юге Восточно-Казахстанской области - гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +14 - +16 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

Опровержение ранее опубликованной информации

02.05.2022, 16:25 33386
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - 20 апреля 2022 года в 13:39 на сайте ИА "Kazakhstan Today" была размещена статья под названием: "Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность", подготовленная на основе поступившего в редакцию по электронной почте пресс-релиза Комитета по защите прав потребителей:

Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность 

 
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Комитет по защите прав потребителей стали поступать обращения от общественности, которая обеспокоена попытками представителей бизнеса ущемить права потребителей. Речь идет о включении электронных устройств и бытовой техники в категорию технически сложных устройств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ряд бизнесменов, в частности компания SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA, предлагают внести поправку в закон "О защите прав потребителей" с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка", - сообщается в пресс-релизе комитета. 
 
В нем уточняется, что комитет по данному вопросу выступил против, поскольку подобная законодательная корректива лишит людей права не только на качественную продукцию, но и на обмен/возврат некачественного товара. 
 

Практика свидетельствует, что в РК часто ввозится ассортимент далеко не лучшего качества. Поэтому, купив бракованный товар, потребитель останется без права возврата, если не докажет, что недостаток является существенным", - подчеркнули в комитете. 

 
Там также добавили, что экспертизу продукции проводят сервисные центры, аффилированные с магазинами бытовых товаров. И велики риски того, что сервисные центры будут выдавать заключение о несущественном дефекте. 
 

Независимая специальная экспертиза по бытовой технике в Казахстане отсутствует. Таким образом, доказать существенный недостаток вряд ли удастся. Как следствие - покупатель на протяжении всего гарантийного срока будет вынужден постоянно ремонтировать бракованный товар за свой счет", - пояснили в ведомстве". 

 
Вышеуказанная информация также была опубликована на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей в разделе новостей, однако впоследствии была удалена без какого-либо извещения информационного агентства.
 
Более того, компанией ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA" ("САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ") в распоряжение редакции были представлены доводы, опровергающие размещенные сведения. В частности, ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA" сообщает: "…Компания никогда не выступала за поправки в закон с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка. Напротив, основной посыл предлагаемых поправок был направлен на защиту прав потребителей, с одной стороны, и защиты прав продавцов от так называемого потребительского экстремизма, с другой стороны".
 
В связи с чем есть основания полагать, что размещенная ранее информация не соответствует действительности.
 

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