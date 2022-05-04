В ЗКО железнодорожники записали видеообращение к президенту с просьбой сохранить рабочие места

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НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Работники железной дороги поселка Шынгырлау записали видеообращения к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вмешаться в их проблему и сохранить им рабочие места, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Они считают, что увольнение дежурных по переездам может повлечь серьезные последствия, сообщает "Мой город".

"Мы осуществляем охрану железнодорожных переездов с 2017 года. По нашему железнодорожному пути проезжает высокоскоростной поезд "Тальго" Уральск - Нур-Султан. С 13 мая этого года нас сокращают в связи с нерентабельностью содержания охраны переезда. Просим вас вмешаться в эту проблему, так как наше руководство не осознает, что этим они создают угрозу жизни и здоровью людей. В случае увольнения дежурных по переезду наше руководство ставит в опасность пассажиров. Через железнодорожные переезды ежедневно переезжают автомобили и перегоняют скот", - высказались работники железной дороги.





По данным издания, видеоролик был записан первого мая. Второго мая заместитель акима Шынгырлауского района Азамат Бисембаев пояснил, что уже с утра они провели по этому заявлению совещание. Также проведут встречу с работниками и руководством КТЖ.

С его слов, данный вопрос на контроле акимата. К тому же сотрудников не сокращают, а, скорее всего, предложат им альтернативную работу. Более подробную информацию замакима пообещал предоставить после проведения совместного собрания.