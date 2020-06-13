Система Orphus

В зоопарке Алматы родился олененок

12.06.2020, 11:28 10234
В зоопарке Алматы родился олененок
Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В зоопарке Алматы родился олененок, передает Kazakhstan Today.

У нас радостная новость! По традиции, у наших питомцев каждой весной рождаются малыши. Неделю назад у пятнистых оленей родился олененок", - сообщили в зоопарке.


В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов.

Стоит отметить, что зоопарк Алматы еще закрыт для посетителей. 

Напомним, все парки в городе были закрыты в период действия режима ЧП. 3 июня парки и скверы возобновили работу.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая