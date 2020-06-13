Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В зоопарке Алматы родился олененок, передает Kazakhstan Today.





У нас радостная новость! По традиции, у наших питомцев каждой весной рождаются малыши. Неделю назад у пятнистых оленей родился олененок", - сообщили в зоопарке.





В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов.





Стоит отметить, что зоопарк Алматы еще закрыт для посетителей.





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