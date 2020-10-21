Вдова и сын расстрелянного террористами полицейского не получили обещанного жилья

Актобе. 20 октября. Kazakhstan Today - В Актобе семья полицейского, погибшего от рук террористов, требует обещанную квартиру, передает Kazakhstan Today.

Восемь лет назад во время ночного дежурства инспектор дорожной полиции вместе с напарником пытался задержать бандитов, напавших на таксиста. В итоге преступники расстреляли самого Темирбека Жаксылыкбаева, сообщает телеканал КТК

Они кричали: "Аллах акбар!" И я сама в суде участвовала, и там они, показания которые давали, эти бородатые, они говорили, что им необходима была кровь сотрудника именно на День полиции", - рассказала вдова погибшего Гульфия Жаксылыкбаева.

Сразу после полицейскому присвоили звание героя и посмертно наградили орденом "Айбын" третей степени.

Вдова попросила у чиновников еще и квартиру в качестве материальной поддержки. Ведь у погибшего полицейского остался сын, мальчику тогда было всего 4 года. Все просьбы обещали выполнить. С этих пор прошло восемь лет.

Сюда, к нам домой, приходило все его начальство. Даже депутаты из столицы здесь были. Столько всего обещали сделать. Сказали: "Квартиру дадим". Сам генерал Амиров, тогда он был руководителем ДВД, обещал жилье. Еще сказали, что через пять лет улицу в честь сына назовут", - рассказала мать убитого Сабира Касенова.

Отмечается, что вдова Жаксылыкбаева сама работает в органах. Ей предоставили лишь временное служебное жилье. Но у женщины уже подходит пенсионный возраст, так что и эту квартиру она может потерять.

Если я сейчас уйду на пенсию или уволюсь, я останусь без жилья. И был такой случай, что, когда… У нас в ДВД же тоже начальство меняется. Когда поменялось, меня попросили освободить эту квартиру, так как я, оказывается, в эту категорию не вхожу", - сказала Гульфия Жаксылыкбаева.

В акимате заверили, что даже если вдова погибшего полицейского уйдет на пенсию, за ней сохранится очередь на жилье по категории "Социально уязвимые слои населения".

По неполной семье ее номер очереди - 2215, социальный номер - 3994. Также есть вторая подкатегория - это семьи лиц, погибших при исполнении обязанностей. По этой категории ее номер очереди под номером 7. А среди социально уязвимых - 3995", - пояснила представитель управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Айдана Есбатарова.

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