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Вечера музыки, посвященные Дню города, пройдут на Кок-Тобе в Алматы

29.08.2022, 18:09 16226
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - В рамках празднования Дня города 2 и 3 сентября акимат Алматы совместно с парком "Кок-Тобе" приглашают алматинцев и гостей города на вечера музыки, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

Вот уже пять лет горожане и гости города с нетерпением ожидают вечера классической музыки, ставшие традиционным и знаковым событием города. В этом году классическая музыка вновь зазвучит у подножия Заилийского Алатау на территории одного из символов города Алматы - в парке "Кок-Тобе", - сообщили организаторы.

 
На сцене фестиваля прозвучат знаменитые симфонические произведений, оперные и балетные шедевры мировой классики, композиции и песни из любимых фильмов, мюзиклов и оперетт. 
 

Алматинцы и гости города погрузятся в атмосферу произведений прославленных казахстанских и мировых композиторов. Волшебство и полноту тайных музыкальных сокровищ вечера подчеркнут лучшие голоса Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, солисты из ASTANA OPERA. В качестве сюрприза - участие специально приглашенного гостя - звезды мировой оперной сцены", - обещают организаторы мероприятия.

 
Вечера музыки пройдут 2  и3 сентября 2022 года, начало в 20.00.
 

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В Казахстане отмечается День Конституции

30.08.2022, 09:16 4761
В Казахстане отмечается День Конституции
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Сегодня в Республике Казахстан отмечается День Конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты. В этом году казахстанцы на праздник отдыхают три дня подряд - с 28 по 30 августа. 
 
Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. 
 
За годы независимости Конституция Казахстана неоднократно дополнялась.
 
Напомним, в середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. 
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона. 
 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. 
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

30.08.2022, 09:15 5956
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Погоду в Казахстане будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе, юге Атырауской области, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется сильная жара. 
 

FlyArystan запретил парализованному пассажиру взять инвалидную коляску на борт

29.08.2022, 17:22 17046
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Член общественного совета акимата Карагандинской области Нияз Сундиталиев в соцсетях сообщил, что сотрудники авиакомпании FlyArystan не разрешили взять в багаж его инвалидную коляску, таким образом "лишив ног", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нияз Сундиталиев рассказал, что инцидент произошел в Алматинском аэропорту 29 августа. 
 

Во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал свой вердикт о том, что моя коляска, к сожалению, не может быть допущена на борт самолета по причине, что я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления. Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках", - написал он на своей странице в Facebook. 

 
При этом Сундиталиев подчеркнул, что 26 августа он вылетел из Караганды в Алматы этой же авиакомпанией на этой же инвалидной коляске. 
 

Почему тогда инвалидная коляска не представляла угрозу для выполнения рейса? К сожалению, я могу отнести это к бездушию сотрудников авиакомпании FlyArystan", - возмутился автор поста.

 
По его словам, пока выясняли, что делать с его инвалидной коляской, он вынужден был сидеть "на совершенно не приспособленной для меня инвалидной коляске", на коляске, у которой нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение.
 

К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска, со всеми приспособлениями для безопасной использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", - рассказал общественник.

 
Он подчеркнул, что за 5 суток известил авиакомпанию о том, что он - пользователь инвалидной коляски, собирается совершить два перелета и что ему нужна помощь при перелете. 
 
Также пассажир отметил, что данный рейс был задержан на 3,5 часа без объяснения причин.
 

Это все было принято во внимание авиакомпанией, но в итоге я улетел в Караганду, а коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. А самое главное, никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома с карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", - добавил Нияз Сундиталиев.

 
В Комитете гражданской авиации сообщили, что проведут расследование по даному инциденту.
 
В случае установления со стороны авиакомпании нарушений комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.
 

"Диктант Победы" проведут 3 сентября в городах Казахстана

29.08.2022, 10:21 22286
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Русский Дом в Алматы приглашает принять участие в "Диктанте Победы", который будет проведен на более чем 30 площадках в городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Эта ежегодная памятная акция на тему событий Великой Отечественной войны впервые прошла 7 мая 2019 года, и сразу ее формат стал международным. Так, в прошлом году к диктанту присоединились 1,5 миллиона участников от 9 до 90 лет в 80 странах мира. 
 

Диктант Победы" призван не только проверить у участников уровень знаний военной истории. Главная его цель - объединить людей, мотивировать их к взаимному доверию и уважению к своей истории", - рассказали организаторы мероприятия.

 
Диктант состоится 3 сентября. Открытие площадки - в 12.00. Регистрация участников - с 12.00 до 12.45. Инструктаж участников - с 12.45 до 13.00.
 
Начало диктанта - в 13.00, окончание - в 13.45.
 
В этом году "Диктант Победы" стоится на более чем 30 площадках по всему Казахстану. 
 
При поддержке Русского дома в Алматы организованы 4 открытые площадки, на которых могут зарегистрироваться все желающие:
 
- Павлодар, Дом дружбы (регистрация с указанием Ф.И.О. на kolodin[email protected]);
 
- Кызылорда, Дом дружбы (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]);
 
- Алматы, Центральная городская детская библиотека имени Бегалина (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]);
 
- Алматы, филиал Санкт-Петербургского университета профсоюзов (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected]).
 

На площадках для вас будут подготовлены индивидуальные бланки, тестовые материалы и ручки. Все участники диктанта получат сертификаты. Полный список площадок можно посмотреть на сайте диктантпобеды.рф", - проинформировали в Русском доме в Алматы.

 

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в понедельник

29.08.2022, 08:00 24706
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в понедельник
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - В понедельник, 29 августа, погоду Казахстана будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман", - информирует РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется жаркая погода, на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей сохраняется сильная жара.
 

Казахстан занял третье общекомандное место в АрМИ-2022

28.08.2022, 15:11 35876
Фото: Минобороны РК
МОСКВА. 28 АВГУСТА - Третье общекомандное место заняла сборная Казахстана в состязаниях АрМИ-2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На подмосковном полигоне "Алабино" состоялось торжественное закрытие Армейских международных игр. Четыре золота и одно серебро - так завершила свое выступление сборная Казахстана на международных состязаниях по военной выучке АрМИ-2022", - сообщает пресс-служба Министерства обороны РК. 

 
В церемонии приняла участие делегация из Казахстана во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым. 
 
В неофициальном командном зачете игр казахстанская сборная заняла третье место, уступив только России и Узбекистану.
 
Успешное выступление казахстанской команде обеспечили минометные расчеты, выступавшие на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Жамбылской области, воины, занявшие первое место в конкурсе "Тактический стрелок" в Карагандинской области, военные топографы, продемонстрировавшие свой профессионализм в Акмолинской области в состязании "Меридиан", а также военнослужащие на конкурсе "Воин мира" в Армении. 
 
Достойно выступили военные моряки, завоевав серебро на "Кубке моря" в Азербайджане. 
 
Выполнив ряд сложнейших задач в конкурсе "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, казахстанские военные альпинисты заняли четвертое место, уступив в равной борьбе соперникам из России, Узбекистана и Китая.
 
В шаге от финала "Танкового биатлона" остановились казахстанские танкисты, уступившие в остром соперничестве в полуфинальной эстафете военнослужащим из Китая.
 
VIII Армейские международные игры проходили на 30 полигонах 12 стран. В программу АрМИ-2022 вошли 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. 
 
Казахстанские военнослужащие состязались в семи конкурсах, три из которых проведены в нашей стране.
 

Эксперты рассказали об опасности хранения личных данных в интернете

28.08.2022, 15:06 36431
Эксперты рассказали об опасности хранения личных данных в интернете
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 28 АВГУСТА - Эксперты Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ рассказали, как не стать жертвой злоумышленников в интернете, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Не стоит использовать записки и заметки в телефоне с данными банковских карт, паролями от социальных сетей, а также обмениваться ими в переписках. Дополнительную угрозу безопасности может принести и использование публичных Wi-Fi сетей, пишет RT
 

Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете "подарить" такую информацию злоумышленникам. Да, вы можете и использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию, но ваш собеседник может и не знать о таком. Поэтому, если вам все же пришлось обменяться важными данными, удалите их из переписки, используя функцию "удалить у себя и собеседника", а также не забудьте очистить корзину в электронной почте после удаления подобных сообщений с "чувствительными данными", - цитирует издание руководителя направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игоря Терещенко.

 
Спикер напомнил, что профессиональная деятельность часто связана с обменом документами, которые могут относиться к коммерческой тайне и информации о работе компании. Он порекомендовал избегать хранения подобной информации на своем устройстве. 
 
В случаях когда сложно отказаться от удобства хранения данных в смартфоне, более безопасным будет использовать специальные сервисы с возможностью шифрования информации. 
 
Эксперты резюмировали, что при отправке данных, в том числе банковских, важно не забывать проверять включенность VPN-сервисов. Включенный VPN не просто помогает обойти ограничения и подключиться к доступному серверу, но и снижает уровень защиты, повышая вероятность утечки DNS и IP-адресов.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

28.08.2022, 09:25 39251
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Погоду большей территории Республики Казахстан будет определять обширный антициклон, в связи с чем ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на северо-западе, севере, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока страны атмосферные фронты обусловят выпадение дождя, грозы. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, в Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской областей, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
 

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