Вечера музыки, посвященные Дню города, пройдут на Кок-Тобе в Алматы

НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Член общественного совета акимата Карагандинской области Нияз Сундиталиев в соцсетях сообщил, что сотрудники авиакомпании FlyArystan не разрешили взять в багаж его инвалидную коляску, таким образом "лишив ног", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нияз Сундиталиев рассказал, что инцидент произошел в Алматинском аэропорту 29 августа.

Во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал свой вердикт о том, что моя коляска, к сожалению, не может быть допущена на борт самолета по причине, что я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления. Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Сундиталиев подчеркнул, что 26 августа он вылетел из Караганды в Алматы этой же авиакомпанией на этой же инвалидной коляске.

Почему тогда инвалидная коляска не представляла угрозу для выполнения рейса? К сожалению, я могу отнести это к бездушию сотрудников авиакомпании FlyArystan", - возмутился автор поста.

По его словам, пока выясняли, что делать с его инвалидной коляской, он вынужден был сидеть "на совершенно не приспособленной для меня инвалидной коляске", на коляске, у которой нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение.

К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска, со всеми приспособлениями для безопасной использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", - рассказал общественник.

Он подчеркнул, что за 5 суток известил авиакомпанию о том, что он - пользователь инвалидной коляски, собирается совершить два перелета и что ему нужна помощь при перелете.

Также пассажир отметил, что данный рейс был задержан на 3,5 часа без объяснения причин.

Это все было принято во внимание авиакомпанией, но в итоге я улетел в Караганду, а коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. А самое главное, никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома с карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", - добавил Нияз Сундиталиев.

В Комитете гражданской авиации сообщили, что проведут расследование по даному инциденту.

В случае установления со стороны авиакомпании нарушений комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.