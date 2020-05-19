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Верблюжонку, родившемуся в зоопарке Алматы, выбрали имя

18.05.2020, 11:34 10936
Верблюжонку, родившемуся в зоопарке Алматы, выбрали имя
@almatyzoo
Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - Верблюжонку, родившемуся в зоопарке Алматы, выбрали имя, передает Kazakhstan Today.
 

Мы подвели итоги конкурса на присвоение имени для верблюжонка. Набравшее наибольшее количество голосов имя - Мика", - сообщила администрация зоопарка на странице в Instagram.

 
Напомним, 25 апреля у пары одногорбых верблюдов Нуртая и Назик появился на свет малыш. У верблюдицы Назик это уже восьмой малыш. Также в зоопарке сообщили о рождении трех сайгачат.
 

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