Ветреную и дождливую погоду обещают казахстанские синоптики в ближайшие дни

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата, представителями экспертного сообщества ответил на ряд вопросов о развитии мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимат Алматы при разработке проекта основных приоритетов плана развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года провел глубокий анализ и определил основные вызовы для мегаполиса.

Главными вызовами для города являются сегодня отсутствие роста реальных доходов населения и сохраняющиеся инфляционные ожидания, высокий уровень молодежной безработицы и необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест", - сказал Досаев.

Также, по его словам, наблюдается существенная нагрузка на действующую социальную инфраструктуру. Это дефицит мест в школах, детских садах, перегруженность более 60% государственных поликлиник в 1,7 раза.

Надо признать, что развитие инженерных сетей серьезно отстает, учитывая высокий износ и сохраняющиеся дисбалансы в уровне развития инфраструктуры в разных районах города", - добавил глава городской администрации.

Досаев сообщил, что дорожно-транспортная инфраструктура Алматы значительно перегружена с учетом ежедневно заезжающих в город порядка 230 тысяч автомобилей, или более 460 тысяч человек.

Кроме того, остается высоким износ жилого фонда города. Так, в настоящее время в Алматы имеется 1,7 тысячи ветхих и аварийных домов, требующих реновации или полного переселения, которые составляют 20% жилого фонда, где проживает порядка 75 тысяч горожан.

При этом, по информации акимата, при сохранении текущих темпов роста населения к 2030 году в Алматинской агломерации будут проживать 4 млн человек.

По словам акима, население мегаполиса быстро растет, при этом 60% ежегодного прироста - за счет мигрантов. Именно это являлось катализатором быстрого развития города, что также привело к перегрузке всей инфраструктуры Алматы.

При этом он подчеркнул, что город развивался несбалансированно, историческое ядро города перегружено, в нем расположена наибольшая часть качественных объектов социальной инфраструктуры - школы, детсады, больницы, театры, парки и другие объекты.

Система централизованного водоснабжения и водоотведения до сих пор отсутствует в некоторых частях Алматы, более 40 тысяч человек вынуждены употреблять привозную воду. По словам акима, износ инженерных сетей составляет более 60%, что становится причиной частых отключений и аварий, а также потерь в сетях.

В рамках работы по снижению негативного воздействия на экологию общественный транспорт города Алматы будет переведен на электротягу и газ. По информации главы городской администрации, городской автопарк до 2030 года будет обновлен за счет покупки 1000 новых автобусов и троллейбусов, а для повышения качества перевозок будет внедрена новая тарифная политика. До 2025 года завершится пробивка 9 внутренних улиц и дорог с выходом на БАКАД, откроется станция метро "Калкаман".

Также аким рассказал о планах по разработке нового бренда города.

Нам необходимо полноценно использовать туристический потенциал Алматы и Алматинской агломерации в целом. Будем комплексно развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство нового терминала аэропорта, который позволит увеличить пассажиропоток в 2 раза, до 14 млн в год, создадим центр горнолыжного отдыха и экотуризма, а также расширим гостиничный фонд", - сказал Ерболат Досаев.

Для продвижения Алматы как туристической дестинации и повышения качества туристических услуг будет разработан новой бренд города - Discover Almaty.