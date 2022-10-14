Вьетнамская авиакомпания с 25 октября начнет выполнение регулярных авиарейсов в Казахстан

Фото: МИИР РК

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась презентация открытия прямого рейса между Казахстаном и Вьетнамом с участием вице-президента Социалистической Республики Вьетнам г-жи Во Тхи Ань Суан.

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября 2022 года начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота) на воздушных судах типа А-330", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Кроме того, авиакомпания VietJet Air планирует с 25 декабря 2022 года начать выполнение полетов по маршруту Астана - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, четверг) на воздушных судах типа А-330.

Вместе с тем проведена встреча председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с вице-президентом вьетнамской авиакомпании VietJet Air г-ном Чу Виет Цуонг.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в запуске и увеличении рейсов авиакомпании VietJet Air в Казахстан.

VietJet Air - вьетнамская низкобюджетная авиакомпания. Создана в 2007 году. Эксплуатирует порядка 100 воздушных судов типа Эйрбас А-320, А-321 и А-330. Штаб квартира авиакомпании находится в Хошимине (Вьетнам). Выполняет полеты по 52 внутренним и 52 международным маршрутам. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).



