Викторина среди молодых педагогов в честь юбилея Независимости прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 6 НОЯБРЯ - В районах и городах области продолжаются различные мероприятия, посвященные 30-летию Независимости страны. Вчера в средней школе №2 города Косшы прошла викторина "Тауелсіздік тугырым" среди молодых учителей школ, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Конкурс состоял из трех туров. Первый тур "Білгір" прошел в блиц-формате. Каждый участник отвечал на короткие вопросы. Во втором туре "Макалды жалгастыр" педагоги продолжали пословицы о Родине. В третьем туре "Кім алгыр" молодые специалисты отвечали на вопросы по различным темам. Это вопросы о государственных символах, истории, культуре, известных личностях, внесших вклад в развитие страны, памятных датах.
В ходе конкурса участники продемонстрировали хорошие знания об этапах становления Независимого Казахстана, политических и социальных реформах государства, достижениях в различных сферах, значимых событиях в жизни страны.
По итогам викторины победителем стала Жулдыз Сабирова, учитель казахского языка и литературы Косшынской средней школы №2.
Второе место заняла Назерке Бакбергенова, учитель математики Косшынской средней школы №1 имени Рахимжана Кошкарбаева. Третье место присуждено Жансае Имантаевой, куратору Кызылсуатской средней школы.
В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости. Это очень знаковое событие. За эти годы республика достигла огромных успехов во многих сферах, в том числе и в системе образования. Рада, что заняла первое место. Викторина прошла очень интересно и познавательно", - поделилась Жулдыз Сабирова.
Победителям и призерам мероприятия были вручены ценные призы, а участникам - грамоты.