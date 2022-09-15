Общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - 12 сентября состоялись вторые открытые консультации с общественностью по проектам строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В июне 2022 года на сайте аэропорта представили концептуальные проекты нового терминала с двумя вариантами строительства. В начале сентября там же опубликовали отчет об оценке проектов по расширению воздушной гавани. Новое здание международного терминала окончательно решили расположить на месте нынешнего VIP-терминала, а само здание VIP-терминала реконструировать на новом месте - к югу от существующей зоны терминала, сообщает Informburo.kz.
12 сентября на публичных слушаниях общественники должны были более детально рассмотреть окончательный вариант расширения аэропорта. Общественники отметили, что они не против нового международного терминала. Их не устроило, что окончательный вариант по расширению аэропорта преподнесли как свершившийся факт.
Нам здесь не о чем спорить вообще, так как у нас всего два варианта: да или да. Изначально была просьба организовать международный конкурс, чтобы было множество вариантов, но сейчас вариантов нет. Мы предлагали интегрировать терминал в здание нынешнего VIP-терминала, и тогда все были бы счастливы, но руководство аэропорта не захотело останавливаться на этом варианте", - сказал местный архитектор Айдын Акбай.
В представленном аэропортом отчете говорилось, что "сама структура VIP-терминала считается несущественной, но художественные витражные панели и окружение, включая декоративный тимпан, будут перенесены в новое здание". Почетный архитектор Республики Казахстан Ерлан Сакипов не согласился с этим, указывая, что здание VIP-терминала важно само по себе.
Если дело было бы только в отдельных элементах, то можно было бы просто их поставить в музей, и проблем бы не было. Само здание VIP-терминала - единый объект в ансамбле с окружающей застройкой. Он ни в коем случае не может рассматриваться по отдельности: кусок, витраж, орнамент и так далее. Ни местные архитекторы, ни местные жители, ни активисты не принимают окончательный вариант. Сейчас нас просто ставят перед фактом. Так не пойдет", - сказал Ерлан Сакипов.
Сообщается, что второй период консультаций с общественностью начался 5 сентября и продлится две недели. Комментарии насчет окончательного дизайна нового международного терминала можно оставить на сайте аэропорта.
Как сообщалось ранее, в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Солтанбаев.