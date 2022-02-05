Власти Алматы намерены поддержать проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту города

Международный аэропорт Алматы - визитная карточка города, и приведение ее в соответствие международным стандартам даст мультипликативный эффект для экономики мегаполиса", - подчеркнул Досаев.
Кроме того, по его словам, модернизация аэропорта усилит развитие туристического потенциала южной столицы, повысит его инвестиционную привлекательность и уровень удобства для жителей и гостей Алматы, сообщили в пресс-службе акимата.
Власти города готовы поддержать проект и содействовать решению проблем и вопросов для сдачи объекта в установленные сроки", - отметил аким Алматы.
Как сообщалось ранее, компания TAV Airports, представила свой вариант строительства нового международного терминала. Он предполагал возведение прямоугольного стеклянного сооружения на месте старого VIP-терминала - здания 1936 года, являющегося памятником истории. Само историческое здание обещали демонтировать и собрать на другом месте.
Однако, председатель комиссии Общественного совета политолог Марат Шибутов отметил, что предложенный вариант не соответствует стремлению сделать из Алматы популярный для туризма город.
Это обычная квадратная коробка без особых изысков. Без связи с существующим стилем аэропорта, без связи с Казахстаном. Плюс нужен будет снос и перенос на новое место исторического здания аэропорта и косметические изменения площади аэровокзала. Инвесторами был выбран самый экономичный вариант, рассчитанный только на увлечение пропускной способности терминала и на максимизацию прибыли инвесторов, но мы понимаем, что сейчас Алматы - это город, который нуждается в туристах, и первое, что они видят, когда прилетают, - это аэропорт, и он должен быть красивым", - отметил Шибутов.
По мнению членов совета, такой подход приводит к исчезновению казахстанского архитектурного стиля, так как не проводился открытый архитектурный конкурс. Члены совета решили разработать свой альтернативный проект переустройства аэропорта. Предлагается совместить историческое старое здание аэропорта с современным терминалом, выполненным в виде горных пиков и бескрайних степей.
Эскизный проект был разработан одним из членов совета и опытным архитектором Айдыном Акбаевым. Он предлагает не переносить старый исторический терминал аэропорта на новое место, а сделать его частью нового терминала. По словам архитектора, новый терминал должен стать визитной карточкой города, а не безликим зданием.